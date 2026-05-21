Ayuntamiento critica la "falta de respeto" del Ministerio con Toledo por el AVE y exige "celeridad y seriedad"

El portavoz municipal, Juan José Alcalde. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha mostrado este jueves la preocupación del equipo de Gobierno local ante la falta de avances y comunicación oficial del Ministerio respecto a la conexión ferroviaria de alta velocidad para la ciudad, calificando de "falta de respeto" el retraso de más de quince meses en responder a la propuesta remitida por el Ayuntamiento.

Juan José Alcalde ha recordado que el documento trasladado por el Ayuntamiento fue fruto de un importante acuerdo alcanzado con asociaciones, entidades ciudadanas, colectivos y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, lamentando que el Ministerio haya tardado "un año y tres meses" en responder.

"Es llamativo que hayamos perdido quince meses sin ninguna noticia oficial y que ahora nos enteremos por una nota de prensa de lo que el Ministerio pretende hacer, esto no es una forma seria de comunicarse entre administraciones", ha señalado.

El portavoz municipal ha insistido en que Toledo "merece el AVE" y ha advertido de que un nuevo retraso podría volver a dejar a la ciudad al margen de conexiones estratégicas, recordando que "ya hubo un gobierno socialista que dejó a Toledo sin AVE cuando pasó a escasos metros del polígono industrial".

En este sentido, ha reclamado "celeridad" para garantizar una parada ferroviaria que permita conectar a Toledo tanto con el eje del Levante como con el Atlántico y con capitales estratégicas como Lisboa, "lo único que nos dicen es que lo van a seguir estudiando, y eso no aporta nada nuevo, queremos seriedad y una interlocución directa, no que se nos despache por una nota de prensa después de quince meses sin contacto con el alcalde de la ciudad", ha afirmado.

INFRAESTRUCTURAS PENDIENTES

Juan José Alcalde también ha denunciado el retraso de otras infraestructuras comprometidas por el Gobierno central en Toledo, como el cierre de la A-40 mediante el puente previsto junto al Polígono Industrial o el tercer carril, cuya ejecución, ha recordado, "debería haber estado lista en 2022, y estamos en 2026 y ni siquiera está adjudicado, nos dicen que será después del verano, pero no sabemos de qué verano hablan", ha ironizado el portavoz.

Asimismo, ha lamentado lo que considera "un trato desigual" hacia la ciudad, "no sé qué le hemos hecho los toledanos al Gobierno de Pedro Sánchez para que Toledo siga acumulando retrasos en cuestiones fundamentales".

"Y mientras tanto", ha señalado el portavoz municipal, "el Grupo Municipal Socialista no dice nada sobre este asunto y sobre ninguno que afecte al gobierno de Sánchez, aunque estos perjudiquen a la ciudad y a los toledanos", por ello, ha pedido a la oposición que "defienda los intereses de Toledo por encima de los de su partido" y ha lamentado, a su juicio, la falta de reacción de la oposición ante los retrasos acumulados.

"Me gustaría escuchar qué opina el Partido Socialista de estos continuos retrasos y anuncios incumplidos, no se puede construir una oposición útil para la ciudad guardando silencio ante decisiones que perjudican a Toledo, o seguir a las órdenes de la exalcaldesa y ahora ministra de Educación que viene aquí a dar lecciones sin informarse y tratando de engañar a los toledanos", ha manifestado.

Por ello, Juan José Alcalde le ha recordado a Tolón "que se centre en sus actuales obligaciones como Ministra y que deje en paz a los toledanos que ya la echaron una vez y no quieren volver a escuchar mentiras, ahora lo que tienen los toledanos son hechos y certezas".

Por último, el portavoz ha reclamado colaboración institucional para proyectos estratégicos de ciudad, como el espacio deportivo multiusos, asegurando que el equipo de Gobierno municipal seguirá trabajando "desde los hechos y no desde las promesas, pedimos al Partido Socialista que reme a favor de los toledanos y que, cuando representantes del Gobierno visiten la ciudad, lo hagan para aportar soluciones y no para generar confrontación", ha concluido.