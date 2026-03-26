Ayuntamiento Cuenca abre expediente a un trabajador tras una brecha digital que ha expuesto datos del personal municipal

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CUENCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo, ha confirmado la apertura de un expediente a un trabajador municipal por una brecha digital que ha podido comprometer datos personales "de toda la casa".

Este incidente de seguridad ha salido a la luz después de una denuncia del sindicato CSIF, que ha acusado al Consistorio de "falta de transparencia" ante esta filtración que había expuesto información como las nóminas de la plantilla.

Portillo ha reprochado que CSIF haya puesto el foco "en el personal que ha tratado de resolver y no en quien haya podido aprovecharse de esa fecha de seguridad" y ha asegurado que se informó "de una manera transparente y desde el primer momento" a todos los trabajadores que han podido verse afectados. Además, ha agradecido la diligencia del servicio de informática del Ayuntamiento para resolver con rapidez este incidente. Portillo no se ha aventurado a decir si ha sido una acción negligente o deliberada y se remite a la resolución del expediente que debe aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades si las hubiera.