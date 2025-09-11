Ayuntamiento de Cuenca acuerda con la empresa LUC recuperar el anterior mapa de autobuses sumando nuevos espacios

CUENCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha acordado con la empresa concesionaria del transporte público urbano, Líneas Urbanas de Cuenca (LUC), recuperar el anterior mapa de autobuses sumando nuevos espacios de la ciudad que se contemplaban en la modificación, concretamente el nuevo Hospital Universitario y los barrios de Cerro de la Estrella, Fuente del Oro y Cañadillas, así como a la zona que se habían incorporado en Villa Román; sumando a estas cuatro líneas las lanzaderas al AVE.

Así se ha decidido tras los contactos mantenidos entre ambas partes desde que se pusiese en marcha el nuevo sistema, sobre el cual se están produciendo numerosas incidencias, razón por la cual se ha tomado esta decisión, tal y como han informado desde el consistorio en nota de prensa.

Este cambio en el sistema se producirá la próxima semana, a falta de concretar la fecha exacta para poder trasladar la información concreta de las líneas a los usuarios con tiempo.

Mientras tanto, el Consistorio conquense seguirá trabajando en el nuevo contrato de transporte público urbano.