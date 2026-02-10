El Ayuntamiento de Cuenca insta de nuevo al desalojo del paraje del Royo ante la crecida del Júcar

Archivo - Ayuntamiento de Cuenca - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha instado de nuevo al desalojo de las viviendas del paraje del Royo ante el crecimiento del río Júcar, que se encuentra en nivel naranja con un caudal de 122,46 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital.

Este paraje, situado en el entorno de la antigua carretera hacia Madrid, que cuenta con algunas casas, generalmente segundas residencias, ya tuvo que ser desalojado el pasado jueves, como medida preventiva cuando el caudal del río llegó a rozar los 190 metros cúbicos por segundo.

El Ayuntamiento levantó este lunes las restricciones que afectaban a esta zona, pero la persistencia de las lluvias durante la jornada del lunes y el martes ha provocado que, al volver el río al nivel de alerta naranja, que se activa cuando se superan los 110 metros cúbicos por segundo, haya pedido a los propietarios de las viviendas de la zona que abandonen el lugar.

Por otro lado, también se mantienen cerrados los accesos a la ribera del Júcar y la Policía Local de Cuenca insta a los vecinos a cumplir la señalización.