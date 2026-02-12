El Ayuntamiento de Cuenca lanza alerta a los móviles por la crecida del río Júcar

El alcalde Darío Dolz en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CUENCA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca, ante una crecida de un río Júcar que va a superar los 300 metros cúbicos por segundo, va a mandar a partir de las 12.30, a través del servicio de emergencias 112, una mensaje de alerta a los móviles para que le salte a cualquier persona que entre en el municipio de Cuenca le llegue el aviso al móvil.

Es la primera vez que se manda un mensaje Es.Alert en la ciudad de Cuenca, ha informado el alcalde de Cuenca, Darío Dolz. Este SMS llegará también a municipios por donde transita el río como Palomera, Villar de Olalla, Arcas, Fuentenava de Jábaga y Chillarón.

El alcalde ha explicado que el caudal ha superado a as 12 horas los 190 metros cúbicos por segundo. El motivo es la acumulación de agua en el pantano de La Tobarra, que está vertiendo 75 metros cúbicos por segundo, y este agua ahora está llegando a la ciudad. La máxima crecida será entre las 12.30 horas y las 14.00 horas y superará el caudal de los 300 metros cúbicos por segundo.

La última referencia tan alta se remonta al 2019, cuando se alcanzaron los 312 metros cúbicos por segundo, hasta que se estropearon las mediciones y se espera que se supere este dato.

Dolz ha comentado que último mes se han recogido casi más de 200 metros por litro cuadrado, cuando la precipitación anual de Cuenca suele rondar los 550. El alcalde de Cuenca ha pedido máximo cuidado y prevención, "que no deambulemos por el fraude y, si vemos el río, que lo hagamos desde la distancia".

El alcalde ha informado de que el suelo está "saturado" y puede haber caídas de árboles, como está ocurriendo en distintas partes de la ciudad. Se mantienen también los parques cerrados y se ruega no transitar por zonas arboladas.

Ante las personas que celebran Jueves Lardero en el campo, ha pedido a los conquenses que tomen las máximas precauciones y que se evite celebrar en las proximidades del Júcar. Entre los incidentes, Darío Dolz ha mencionado que se han producido desprendimientos en la zona de San Antón.