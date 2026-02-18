El Ayuntamiento de Cuenca presenta un proyecto al 2% Cultural que incluye renovar Mangana y hacer visitable la torre

La portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cuenca, Saray Portillo. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca presentará a la convocatoria del programa 2% Cultural un proyecto de 1,7 años para la renovación de la Plaza de Mangana, según ha informado la portavoz municipal, Saray Portillo, en una rueda de prensa para dar cuenta de los últimos acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Portillo ha explicado que se trata de un proyecto integral que abarca varias actuaciones, entre ellas la pavimentación y mejora de accesos de la plaza, la mejora de la musealización de los restos arqueológicos, la creación de un centro de interpretación en la calle Mosén Diego de Valera, conocida habitualmente como Zapaterías, la puesta en marcha del ascensor que hay en esta zona y la adecuación de la Torre de Mangana para hacerla visitable.

Para todo ello, el Ayuntamiento ha presentado a esta convocatoria del Gobierno de España un proyecto de 1,7 millones de euros, de los que el Ayuntamiento pondría el 10%, un 15% el Consorcio Ciudad de Cuenca y el resto el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbano.

Por otro lado, la portavoz también ha anunciado que el Ayuntamiento de Cuenca ya tiene la resolución definitiva de la subvención solicitada a la Fundación Biodiversidad para el programa de bioeconomía forestal UFIL.

El Ayuntamiento recibirá 1,6 millones que garantizarán la continuidad hasta 2028 a este programa de emprendimiento, en el que colabora también la Universidad de Castilla-La Mancha.

OTROS ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Finalmente, Portilo ha dado cuenta de otros acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno en su última sesión. Para empezar, ha confirmado la adjudicación de las obras de la calle Iglesia de La Melgosa, financiadas con el Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación; así como las que que se ejecutarán, en este caso con fondos propios, para terminar el frontón de Nohales, donde se destinarán 76.000 euros para cubrir el recinto.

También ha informado del inicio del expediente de contratación de la segunda fase de la urbanización de la calle Trashumancia de Los Tiradores. Afectará a un tramo de unos 66 metros y quedará pendiente de una tercera actuación, con fondos propios del Ayuntamiento, para acondicionar un callejón de unos 44 metros. Otro asunto que se ha aprobado es la contratación del firme del acerado del Paseo San Antonio y la calle San Lucas, por un importe de 715.000 euros.

Asimismo, se ha dado el visto bueno al comienzo de la renovación de los accesos peatonales del barrio de la Fuente del Oro. En concreto, se va a actuar en cinco puntos del barrio y se va a intervenir también en el saneamiento, el alumbrado, los muros y la jardinería. Portillo ha explicado que se trata de un proyecto consensuado con la asociación de vecinos de la Fuente del Oro.