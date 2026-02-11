El Ayuntamiento de Guadalajara activa una nueva intervención en Villaflores para consolidar su uso cultural y turístico

Rueda de prensa de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado la segunda fase de rehabilitación del poblado de Villaflores, una nueva intervención dotada con 848.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses que permitirá avanzar en la recuperación y puesta en uso de este conjunto agropecuario del siglo XIX, declarado Bien de Interés Cultural en 2015.

La actuación se enmarca en una estrategia a medio y largo plazo que no se agota en esta fase y que contempla futuras intervenciones en el resto de edificaciones del complejo, estando previsto que si, se cumplen los plazos marcados, para verano del próximo año esté finalizada esta segunda fase La alcaldesa, Ana Guarinos, ha recordado en una comparecencia ante los medios de comunicación que en julio de 2025 finalizó la primera fase de las obras, centrada en frenar el deterioro estructural del conjunto y garantizar su estabilidad.

Aquella intervención, con una inversión cercana a los 2,4 millones de euros, permitió consolidar muros, reparar cubiertas, asegurar la impermeabilización de los edificios y ejecutar un vallado perimetral para proteger el recinto frente al vandalismo y esta segunda fase será un complemento que se centrará en actuaciones en cuadro edificios: el palomar, la capilla, la casa de colonos y la bodega.

Una comparecencia en la que el arquitecto responsable del proyecto, Juan de Dios de la Hoz, ha destacado que esos trabajos se realizaron respetando fielmente los sistemas constructivos originales, empleando exclusivamente madera, cal, ladrillo y piedra, sin incorporar acero ni hormigón, y recuperando técnicas tradicionales de carpintería mediante ensamblajes históricos.

Superada esa etapa de consolidación, esta segunda fase se orienta a dotar de contenido y funcionalidad a varios de los edificios más representativos.

En la capilla, cuya bóveda tabicada ya fue reconstruida con técnicas tradicionales, se completará ahora su adecuación interior para convertirla en centro de interpretación del conjunto.

La intervención incluirá las instalaciones necesarias para su uso público y la recuperación del acceso al coro mediante una escalera de madera, integrando el valor arquitectónico del espacio con su nueva función expositiva.

La actuación en la casa de colonos número 1 permitirá recrear una vivienda histórica que ayude a explicar cómo era la vida cotidiana en el poblado.

En este inmueble se restaurarán elementos originales conservados, como las baldosas hidráulicas, y se reproducirán carpinterías siguiendo los modelos tradicionales, de manera que el propio edificio se convierta en recurso museográfico y contribuya a contextualizar la dimensión social del enclave.

En la bodega, que mantiene tinajas y dependencias subterráneas de notable interés etnográfico, se adecuará el recorrido para hacerlo accesible a las visitas y se incorporará una iluminación específica que ponga en valor su configuración original.

Con ello, se busca integrar el espacio productivo en el relato histórico del poblado, subrayando su carácter agropecuario.

El proyecto también actuará en el palomar, una de las construcciones más singulares del conjunto por su diseño y estado de conservación.

La intervención permitirá el acceso hasta su parte superior mediante un sistema de circulación interior que organizará la subida y la bajada, reforzando su atractivo como uno de los puntos destacados del recorrido.

Más allá de los edificios, la segunda fase incluye la recuperación del entorno paisajístico, que forma parte inseparable del Bien de Interés Cultural.

Se adecuarán caminos con pavimento terrizo pensados prioritariamente para el tránsito peatonal, se eliminarán especies invasoras y se plantarán olmos resistentes a la grafiosis, además de recuperarse la antigua balsa y el sistema de canalización de agua.

La intención es intervenir de manera diferenciada en cada zona, respetando la configuración histórica del conjunto.

Villaflores fue concebido como un modelo de explotación agropecuaria autosuficiente vinculado a la Condesa de la Vega del Pozo y llegó a contar con escuela y servicios para sus habitantes.

Más allá de su arquitectura, el proyecto busca recuperar esa memoria histórica y social que forma parte del patrimonio de la ciudad.

El proyecto se encuentra actualmente en fase administrativa previa a su licitación y, si se cumplen los plazos previstos, las obras podrían comenzar a principios de verano.

Desde su adjudicación, el plazo de ejecución será de diez meses.

Con esta nueva intervención, la inversión acumulada en Villaflores superará los tres millones de euros, dentro de un proceso de recuperación que continuará desarrollándose en futuras fases para completar la rehabilitación integral del conjunto.