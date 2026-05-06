Ayuntamiento Guadalajara clausura la piscina Sonia Reyes por seguridad y acometerá una reforma de más de 400.000 euros

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado el cierre inmediato de la piscina cubierta Sonia Reyes desde este miércoles al mediodía tras detectarse un deterioro que podría ser serio en la cubierta del recinto que supone un "riesgo real" para la seguridad de los usuarios.

Así lo ha anunciado el concejal de Deportes, Armengol Engonga, en rueda de prensa celebrada en la Sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo. Engonga ha explicado que los técnicos municipales han detectado un "importante deterioro" en la techumbre de la piscina, con placas deformadas y abombadas debido a la humedad acumulada durante años.

Según ha precisado, parte de la estructura de madera presenta un alto grado de saturación de agua, lo que ha debilitado los materiales y el sistema de sujeción. "No se puede garantizar que una placa no pueda caer en cualquiera de los vasos", ha advertido, justificando así una decisión que ha calificado de "difícil pero necesaria".

El edil ha subrayado que el cierre se produce de forma preventiva para evitar posibles accidentes. "Prefiero dar hoy una mala noticia que tener que explicar mañana un posible accidente", ha señalado, destacando que el problema ha sido detectado a tiempo, lo que ha permitido actuar con rapidez.

Las instalaciones permanecerán cerradas durante lo que resta de temporada y las obras de reparación se prolongarán previsiblemente durante todo el verano, con el objetivo de reabrir la piscina en el inicio de la próxima campaña, en torno al mes de octubre.

Para acometer la actuación, el Ayuntamiento recurrirá a un procedimiento de emergencia que permitirá acortar los plazos administrativos e iniciar los trabajos en menos de un mes. La intervención será integral e incluirá la sustitución completa de la cubierta interior y exterior, con una inversión estimada superior a los 400.000 euros.

PLAN DE CHOQUE PARA USUARIOS Y CLUBES

Ante el impacto del cierre, el Consistorio ha diseñado un plan de choque para minimizar las molestias a usuarios y clubes deportivos. Entre las principales medidas, destaca la apertura en junio de la piscina de verano de Huerta de Lara, que habitualmente no entra en funcionamiento ese mes, así como el adelanto de la apertura de la piscina de verano para entrenamientos de clubes.

Además, el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el centro deportivo Supera para la cesión de calles de agua destinadas a los clubes, entre ellos el de salvamento y socorrismo, que podrán continuar su actividad desde esta misma semana.

En el ámbito económico, no se emitirá el recibo correspondiente al mes de mayo a los usuarios de cursos, mientras que las actividades de sala se trasladarán a otros espacios municipales como el Palacio Multiusos y el Espacio TYCE.

Asimismo, se ofrecerán alternativas al aire libre en la explanada de la Fuente de la Niña para quienes no puedan realizar actividades acuáticas.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN ANTERIOR

Durante su intervención, Engonga ha enmarcado esta situación en el estado general de las instalaciones deportivas municipales a la llegada del actual equipo de Gobierno encabezado por Ana Guarinos en 2023. Según ha indicado, el Ejecutivo local se encontró infraestructuras "en precario" y con "deficiencias importantes" derivadas de la falta de mantenimiento.

En este sentido, ha señalado que el actual Gobierno municipal ha invertido más de tres millones de euros en instalaciones deportivas desde el inicio de la legislatura, y ha defendido que el problema en la piscina Sonia Reyes está relacionado con la humedad acumulada durante años, agravada por el mal funcionamiento previo de uno de los sistemas de deshumidificación. "Es una situación compleja, pero estamos actuando con responsabilidad, priorizando la seguridad y ofreciendo alternativas a los usuarios", ha concluido.