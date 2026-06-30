El Ayuntamiento de Guadalajara endurece la vigilancia contra el abandono de enseres y estudia instalar cámaras

GUADALAJARA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha reforzado la vigilancia policial para combatir el abandono de enseres en la vía pública, ha endurecido la aplicación de sanciones y se ha interesado por la posible instalación de cámaras en los puntos más conflictivos, siempre que la normativa lo permita, ante un problema que considera prioritario después de haber retirado cerca de 4.000 muebles y objetos voluminosos de las calles entre marzo y junio.

Así lo ha anunciado este martes el concejal de Servicios Municipales, David García, durante un balance de las actuaciones desarrolladas en materia de limpieza viaria, mantenimiento de viales y desbroce, en el que ha advertido de que Guadalajara figura entre las ciudades españolas con mayor volumen de abandono de enseres en la calle, según la empresa concesionaria del servicio.

Tal y como ha detallado, en los últimos cuatro meses se han recogido 3.964 enseres, de los que más de 2.500 fueron abandonados sin previo aviso, frente a los 1.399 retirados tras la correspondiente comunicación al servicio municipal, una situación que obliga a destinar diariamente hasta tres equipos de trabajo exclusivamente a esta labor, restando recursos a otras tareas de limpieza.

Ante esta situación, García ha asegurado que ya se ha incrementado la presencia policial en los denominados 'puntos negros' y que durante el último mes se han impuesto entre 36 y 38 sanciones, que parten de los 600 euros y aumentan en caso de reincidencia. También se ha sancionado a algunas empresas por realizar vertidos indebidos.

El responsable municipal ha avanzado además que el Consistorio mantiene contactos con empresas especializadas para conocer sistemas de videovigilancia que permitan identificar a quienes depositan muebles junto a los contenedores, una posibilidad que, ha precisado, dependerá de su viabilidad jurídica.

"Es un problema que nos preocupa mucho y estamos intentando atajarlo de la mejor manera posible", ha señalado.

Junto a las medidas de control, el Ayuntamiento insiste en la concienciación ciudadana mediante una campaña informativa que incluye más de 1.800 pegatinas colocadas en papeleras con el teléfono gratuito de recogida de enseres, además de mensajes en distintos puntos de la ciudad y el trabajo de educadores ambientales.

El servicio permite retirar gratuitamente hasta tres enseres por DNI, previa llamada telefónica, en un plazo aproximado de entre tres y cinco días.

Durante la comparecencia, García también ha hecho balance del primer mes de la ampliación del contrato de limpieza, vigente desde el 1 de junio, que ha supuesto la incorporación de siete nuevos operarios para el turno de tarde y nueva maquinaria con el objetivo de reforzar la limpieza en los barrios y completar un ciclo de actuación por toda la ciudad cada diez o doce semanas.

En materia de desbroce, el concejal ha explicado que ya se ha actuado en más de una treintena de parcelas municipales, barrios anexionados y polígonos industriales, con una planificación que pretende concluir durante el mes de julio y que, en algunos puntos, ha obligado a repetir las actuaciones hasta cuatro veces debido al rápido crecimiento de la vegetación tras las lluvias de esta primavera.

APUESTA POR LOS MURALES DE ARTE URBANO

Asimismo, ha destacado las 158 actuaciones realizadas para eliminar grafitis, que han permitido limpiar 1.820 metros cuadrados de pintadas, al tiempo que el Ayuntamiento impulsa murales de arte urbano en espacios como el túnel de la calle Chorrón o el entorno del colegio Doncel.

El concejal ha defendido que estas actuaciones forman parte de la apuesta municipal por modernizar unos contratos de servicios que, a su juicio, habían quedado obsoletos, y ha apelado a la colaboración ciudadana para reducir los comportamientos incívicos y mejorar la imagen de la ciudad