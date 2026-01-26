Ayuntamiento de Guadalajara estudia ya las alegaciones del expediente del Deportivo Guadalajara

Archivo - - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA - Archivo

GUADALAJARA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara se encuentra ya en proceso de análisis de las alegaciones presentadas por el Club Deportivo Guadalajara a raíz del expediente administrativo abierto por el Consistorio por la instalación de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín durante el partido frente al FC Barcelona sin contar con la licencia necesaria.

El procedimiento continúa en fase de tramitación y será resuelto conforme a los plazos establecidos, tal y como lo ha indicado este lunes el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, a preguntas de los medios, al término de su comparecencia institucional.

Según ha señalado, "ha habido alegaciones y serán estudiadas", precisando que el expediente se encuentra en un proceso de tramitación y resolución administrativa.

Esteban ha subrayado que el Deportivo Guadalajara debe ser considerado "un administrado" en el marco de este procedimiento y ha apelado a la aplicación del rigor administrativo. "Creo que el Dépor es un administrado y estamos en un proceso de tramitación y resolución de alegaciones", ha afirmado.

En este sentido, el concejal ha hecho un llamamiento a evitar la polémica y a respetar los tiempos del procedimiento. "Creo que hay que intentar rebajar polémicas y aplicar rigor a los procedimientos", ha añadido.

El responsable municipal de Urbanismo ha indicado que las alegaciones "siguen su curso" y que el Ayuntamiento tratará de resolver el expediente "en el menor tiempo posible", siempre dentro de los plazos administrativos. "Esperamos que tarden lo mínimo posible y habrá una resolución a ese expediente", ha concluido.