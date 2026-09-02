Ayuntamiento de Guadalajara informará a los comercios sobre el encierro y el PSOE denuncia "falta de comunicación"

Encierros en Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara asegura que informará en los próximos días a comerciantes, propietarios y comunidades de propietarios del casco histórico sobre las novedades del dispositivo de los encierros, mientras que el Grupo Municipal Socialista denuncia que los establecimientos de la calle Mayor continúan sin recibir información directa sobre la organización del festejo.

El concejal de Festejos y tercer teniente de alcalde, Santiago López Pomeda, ha explicado este miércoles que la alcaldesa, Ana Guarinos, remitirá una carta a los afectados para recordar las instrucciones de apertura y cierre y trasladar las novedades introducidas este año en el dispositivo.

Según ha señalado a los periodistas, el Ayuntamiento ya mantuvo el pasado año reuniones con propietarios, comunidades y comerciantes con motivo del cambio de recorrido del encierro, en las que se acordaron unas instrucciones para garantizar tanto la celebración del festejo como el funcionamiento de los establecimientos y este año se informará de nuevo con novedades incluidas.

López Pomeda ha asegurado que esas instrucciones se mantendrán este año y ha destacado como principal novedad la instalación de nuevas puertas en la mayoría de las calles que confluyen con la calle Mayor, por donde discurre el encierro. Según ha explicado, permitirán una apertura más rápida una vez hayan pasado los toros y contarán con sistemas antirretorno. El objetivo, ha añadido, es agilizar la salida de personas y que los comercios puedan reanudar su actividad antes que el año pasado. El Ayuntamiento completará esta información con las instrucciones y bandos que sean necesarios.

"Los comerciantes, propietarios y vecinos pueden estar completamente tranquilos", ha afirmado el responsable municipal de Festejos, quien ha defendido que el dispositivo aplicado el pasado año fue "viable" y que no se produjo ninguna incidencia en la actividad comercial.

VERSIÓN DEL PSOE

Frente a esta versión, la concejala socialista Gemma Mínguez ha asegurado que varios comerciantes de las calles por las que discurre el encierro han trasladado al PSOE sus quejas porque, según sostiene, siguen sin disponer de información directa por parte del Gobierno municipal.

Mínguez ha afirmado que estos establecimientos "no saben qué va a pasar" y que la información de la que disponen se limita a la publicada en el programa de Ferias y Fiestas. En concreto, ha reclamado información sobre los horarios de los cortes de calles, las restricciones de acceso y las medidas de protección que se adoptarán en los establecimientos.

La concejala socialista ha señalado que esta situación es similar a la del año pasado y ha acusado al Gobierno de Ana Guarinos de falta de "planificación, información y coordinación" con los comercios y vecinos afectados por los grandes eventos de la ciudad. Según Mínguez, los comerciantes ya trasladaron el pasado año su malestar al Ayuntamiento por la organización de estos eventos "sin obtener respuesta". "No se puede gobernar una ciudad de espaldas a quienes viven y trabajan en ella", ha afirmado.

La edil ha recordado además que el Grupo Municipal Socialista llevó esta cuestión al pleno de julio mediante una moción con la que, según ha explicado, pretendía mejorar la coordinación municipal con comerciantes, hosteleros y residentes cuando se organizan acontecimientos que afectan directamente a estas zonas.

El Ayuntamiento, por su parte, sostiene que las medidas previstas permitirán compatibilizar la celebración de los encierros con la actividad comercial y la vida de los vecinos del casco histórico y confía en que las nuevas puertas faciliten la reapertura de los establecimientos tras el paso de los toros.