Ayuntamiento de Guadalajara llevará al pleno la incorporacion de 1,4 millones al presupuesto para nuevas inversiones

El concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara presentará en el pleno de este viernes, 27 de marzo, dos modificaciones presupuestarias que permitirán sumar 1,4 millones de euros adicionales a las inversiones previstas para el ejercicio.

Así lo ha explicado este jueves el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, durante una comparecencia ante los medios de comunicación. Estas actuaciones se añaden a las ya contempladas en el presupuesto 2026, que prevé más de 6 millones de euros en inversiones, así como a la modificación aprobada en el pleno anterior por importe de más de 1 millón de euros, según ha informado el Consistorio guadalajareño en nota de prensa.

De la cuantía total, 183.112,40 euros se destinan a la liquidación de las obras de la Casa del Cuento y del Museo del Pintor Carlos Santiesteban, actuaciones financiadas mayoritariamente por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con fondos europeos.

El concejal ha señalado que la obra se encuentra en fase muy avanzada y que el Ayuntamiento prevé su finalización y completa justificación antes del mes de junio, en cumplimiento de los plazos establecidos para mantener la financiación europea.

REFUERZO DE LA INVERSIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

El mayor importe de la modificación corresponde a la mejora de vías públicas, con una dotación de 767.000 euros para actuaciones en calzadas y aceras. Estos fondos se suman a los 875.000 euros previstos en el presupuesto para el Plan Asfalto 2026, alcanzando así casi 1,6 millones de euros destinados específicamente a este ámbito. A esta cifra se añaden los cerca de 500.000 euros del contrato de mantenimiento de reparaciones urbanas, lo que supone más de 2,1 millones de euros en total.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades detectadas en distintos puntos de la ciudad, especialmente tras los daños ocasionados durante el invierno, así como avanzar en la renovación progresiva de calles y aceras en todos los barrios.

Asimismo, la modificación presupuestaria contempla una dotación de 200.000 euros para continuar avanzando en el Parque de Ocio Deportivo de Aguas Vivas, un proyecto estratégico para este barrio de la ciudad.

"Con esta nueva aportación, el Ayuntamiento supera ya el millón de euros invertido en las primeras fases del complejo, permitiendo completar la financiación necesaria para las cuatro actuaciones iniciales previstas", ha incidido.

Según ha explicado el concejal, algunas de estas fases ya cuentan con los proyectos redactados y la primera de ellas se encuentra incluso en proceso de licitación. La previsión es que el desarrollo del parque continúe avanzando durante los próximos meses, con el objetivo de ofrecer a los vecinos de Aguas Vivas un gran espacio de ocio y deporte al aire libre, ampliamente demandado y concebido para atender las necesidades de una de las zonas de mayor crecimiento de Guadalajara. Esteban ha subrayado que la financiación incorporada garantiza la continuidad del proyecto.

La modificación presupuestaria incluye también 100.000 euros adicionales para renovación de juegos infantiles, que se suman a los 300.000 ya contemplados; 50.000 euros para mejorar la climatización del cuartel del Henares; 39.000 euros para avanzar en la aportación municipal del Eje del Ejército, entre Cardenal González de Mendoza y plaza de España; 50.000 euros para la renovación de equipos informáticos del Ayuntamiento; y 150.000 euros destinados a la construcción de nuevas sepulturas en el cementerio municipal.

El concejal de Hacienda ha subrayado que estas inversiones permitirán seguir avanzando en la mejora de los servicios municipales, las infraestructuras urbanas, las zonas verdes y la calidad de vida de los vecinos, en línea con la planificación económica y la estabilidad presupuestaria que mantiene el Ayuntamiento.