Ayuntamiento de Guadalajara presenta un presupuesto de 103 millones para 2026 con refuerzo social, servicios y seguridad

El Ayuntamiento de Guadalajara presenta un presupuesto de 103 millones para 2026. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Guadalajara para 2026 asciende a algo más de 103,2 millones de euros, un 3,64 por ciento más que el ejercicio anterior, y que el equipo de Gobierno de coalición PP-Vox ha definido como unas cuentas "realistas, equilibradas y planificadas", con un marcado acento social y un refuerzo notable de los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la inversión.

Han sido presentadas este lunes por la alcaldesa, Ana Guarinos, acompañada del segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Alfonso Esteban, y el Víctor Morejón, portavoz del Grupo Municipal Vox --formación con la que el PP gobierna en la capital--, tratándose del tercer presupuesto del actual mandato.

Unas cuentas que la regidora considera un "reflejo de la estabilidad política" alcanzada tras el pacto de gobierno firmado en 2023. "Son unas cuentas rigurosas, basadas en el equilibrio presupuestario, que dejan atrás años de cuentas ficticias e irreales y de riesgo para los servicios públicos municipales", ha dicho en referencia al anterior gobierno socialista de Alberto Rojo.

Guarinos ha recordado que al inicio del mandato el actual equipo de Gobierno se encontró "un agujero de 23 millones de euros", lo que, a su juicio, obliga a mantener "realismo y prudencia" en el cálculo de los ingresos. Un presupuesto que mantiene, por segundo año consecutivo, la congelación de la presión fiscal municipal, decisión que la alcaldesa ha vinculado a la necesidad de "facilitar los proyectos de vida de las familias en un contexto de elevado coste de la vida".

Uno de los ejes principales que ha destacado la alcaldesa ha sido el carácter social de unas cuentas en la que el gasto destinado a políticas sociales ronda los 15 millones de euros, lo que representa el 15 por ciento del total, conviertiéndose en el tercer mayor presupuesto social de la historia del Ayuntamiento, según ha destacado la regidora.

PRESTACIONES BÁSICAS

Entre las actuaciones previstas en este ámbito figuran el incremento de la ayuda a domicilio y de las prestaciones básicas, la finalización de las obras en todos los centros sociales de la ciudad --algunos ya concluidos y otros previstos para la primera mitad de 2026-- y la continuidad de la colaboración con la Fundación Nipace. En el ámbito de los servicios públicos, el presupuesto refuerza de forma significativa las partidas destinadas a su mejora, después de que el actual equipo de gobierno asegurara habérselos encontrado en una situación de "abandono y dejadez".

El servicio con mayor dotación es el transporte urbano, al que se destinan 5,5 millones de euros. Así, en 2026 se materializará el nuevo contrato, que incluirá cinco nuevas líneas, una de ellas por el casco histórico, conexiones con nuevos desarrollos urbanos, una nueva flota de autobuses de cero emisiones y nuevas marquesinas.

También se incrementan las dotaciones para los contratos de limpieza, parques y jardines --con actuaciones de renaturalización del casco histórico--, alumbrado, agua, alcantarillado, cementerio municipal y mantenimiento de colegios públicos.

El presupuesto contempla además un plan de inversiones públicas de 6,4 millones de euros, equivalente al 6,15 por ciento del total, que combinará recursos propios y fondos europeos. Entre ellas cabe destacar el nuevo Parque de Bomberos (1,8 millones de euros), el tercer plan de asfaltado (875.000 euros), la fase inicial del proyecto del Alcázar Real como futuro palacio de congresos (655.000 euros), el parque de ocio y deportivo de Aguas Vivas (400.000 euros), la mejora de zonas infantiles, la rehabilitación energética de la piscina de la Huerta de Lara y actuaciones en el edificio de la Policía Local.

INVERSIONES EN BARRIOS

A ello se suman inversiones en los barrios y en los municipios anexionados, así como los 600.000 euros destinados a presupuestos participativos. En materia de seguridad y convivencia, Guarinos ha incidido en que es un objetivo "sagrado e irrenunciable" y, en este sentido, ha mencionado la puesta en marcha de la unidad canina de la Policía Local, inversiones en el edificio policial, la adquisición de nuevos vehículos y el impulso definitivo al nuevo Parque de Bomberos.

También se mantiene el apoyo y asesoramiento a propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas y la culminación de los planes de emergencia pendientes.

En el ámbito de la cultura y el patrimonio histórico, el proyecto contempla un incremento de la dotación económica, con una inversión cercana a los cinco millones de euros, lo que supone un aumento tanto respecto al ejercicio anterior como frente a las últimas cuentas del anterior gobierno municipal, dinero que irá destinado a reforzar el apoyo a las asociaciones culturales y a las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, al tiempo que a impulsar actuaciones estratégicas en el casco histórico, entre ellas el inicio del proyecto de rehabilitación del Alcázar Real, concebido como futuro palacio de congresos.

Asimismo, se mantienen y consolidan partidas destinadas a la feria taurina, cuyo pliego ya se encuentra en licitación, a la mejora del recorrido del encierro por el casco histórico, y a la promoción de las principales tradiciones locales, como la Navidad o la Semana Santa --con respaldo a la Junta de Cofradías-- y las botargas, que el equipo de gobierno considera elementos clave de la identidad cultural de la ciudad.

CUENTAS "ÚTILES"

Una comparecencia en la que el concejal de Economía y Hacienda ha sido el encargado de desglosar los números y partidas, y en la que también ha defendido que se trata de "unas cuentas al servicio de los ciudadanos, basadas en el rigor y el equilibrio presupuestario" tras subrayar el cambio de situación financiera respecto a 2023.

"Hoy se paga a los proveedores mejor que nunca, con un periodo medio de pago de 18 días", ha señalado Esteban, tras detallar partidas del presupuesto como la destinada a seguridad y orden público (16,2 millones de euros), con incrementos significativos respecto a los últimos presupuestos del PSOE, así como destacando el aumento de los recursos para servicios públicos, vivienda, cultura, deportes y dinamización económica.

Por su parte, el portavoz municipal de Vox ha calificado las cuentas como "unos buenos presupuestos, ordenados y responsables, adaptados a una ciudad que crece" y ha destacado el peso de la inversión, el refuerzo de las políticas sociales, el apoyo al comercio local y a la cultura.

"Son unas cuentas útiles, cercanas y pensadas para las personas, que se traducen en calles mejor cuidadas, servicios más eficientes y una ciudad mejor gestionada", ha precisado.

El proyecto de presupuestos será aprobado inicialmente en Junta de Gobierno Local de este martes y a partir de ahí se abrirá el plazo de siete días para la presentación de enmiendas de los grupos municipales, antes de su debate definitivo en pleno, previsto para el mes de enero.