El Ayuntamiento de Guadalajara renovará su cubierta con una inversión de 589.000 euros y nueve meses de ejecución

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras de Guadalajara, Santiago López Pomeda, junto al técnico Ricardo Fernández. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara acometerá la rehabilitación parcial de la cubierta de su edificio principal, una obra prioritaria para frenar los problemas de humedades y filtraciones y garantizar la conservación de un inmueble centenario. La actuación cuenta con una inversión de algo más de 589.000 euros y un plazo de ejecución estimado de nueve meses.

El tercer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Santiago López Pomeda, ha presentado este lunes el proyecto junto al técnico responsable, Ricardo Fernández, destacando que se trata de una intervención "muy necesaria para preservar un edificio con más de cien años de historia" y evitar repetir soluciones parciales del pasado.

Las obras contemplan la demolición parcial de la cubierta actual y su reconstrucción con una estructura de madera, más ligera, que reducirá la carga sobre los muros históricos. Además, se cambiará el sentido de los faldones para evacuar correctamente el agua de lluvia hacia el exterior. "Vamos a unificar las cubiertas y dar continuidad a todos los faldones para eliminar los puntos que generan humedades", ha detallado por su parte Fernández.

El acabado final será en teja curva árabe, lo que mantendrá la coherencia estética del edificio, aunque supondrá una ligera variación visible en la imagen del Ayuntamiento.

Durante la fase de demolición, que podría prolongarse entre uno y tres meses, será necesario trasladar provisionalmente algunas dependencias municipales para garantizar la seguridad del personal.

La obra ya ha sido adjudicada y está pendiente de la firma del contrato para su inicio. "Es una inversión necesaria para proteger el patrimonio municipal y actuar con responsabilidad", ha subrayado López Pomeda.

AVANZAN LAS OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ASILO

En otro orden de asuntos, a preguntas de los periodistas, el concejal ha apuntado también que el Ayuntamiento de Guadalajara continúa dando pasos para la ejecución de las obras de rehabilitación del entorno del asilo de la ciudad.

Según ha informado, el proyecto cuenta ya con toda la documentación técnica y económica preparada y se ha completado el control arqueológico obligatorio. "La previsión es que en breve se publique el anuncio para la presentación de ofertas", ha dicho.

Así, el calendario municipal sitúa la adjudicación de las obras en torno a marzo de 2026. La intervención tendrá un plazo de ejecución aproximado de seis meses y, si se cumplen las previsiones, podría estar finalizada o muy avanzada para septiembre de 2026, coincidiendo con las ferias de la ciudad, ha concluido.