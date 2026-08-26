El Ayuntamiento de Guadalajara resalta haber alcanzado su mejor periodo medio de pago a proveedores, con 48,17 días

El segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda de Guadalajara, Alfonso Esteban - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara ha alcanzado en el segundo trimestre de 2026 el mejor periodo medio de pago a proveedores de su historia, con 48,17 días, por debajo de los 60 días que establece la normativa, según ha destacado este miércoles el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, durante la presentación del Informe de morosidad correspondiente al periodo comprendido entre abril y junio.

En declaraciones a los periodistas Esteban ha resaltado que el Consistorio abonó durante el segundo trimestre unos 12.900 euros a sus proveedores, cumpliendo además con el segundo de los parámetros establecidos legalmente.

Así, el periodo medio de pago mensual se situó en 27,04 días en junio y en 29,45 días en julio, ambos por debajo del límite de 30 días.

El concejal de Hacienda ha señalado que estos datos reflejan la "estabilización" de las cuentas municipales después de una situación económica que, según ha afirmado, estuvo marcada por un "agujero económico" de 23 millones de euros heredado del anterior equipo de Gobierno y por un atasco de más de tres millones de euros en facturas pendientes de tramitar al inicio de la legislatura.

Según ha explicado, el periodo medio de pago trimestral llegó a situarse en algunos momentos en torno a los 80 días, mientras que ahora se ha reducido hasta los 48,17 días.

Esteban ha atribuido esta evolución tanto a la gestión económica, con la dotación del crédito presupuestario necesario para afrontar las obligaciones pendientes, como a la mejora de los procedimientos internos de tramitación de las facturas.

El responsable municipal de Hacienda ha incidido asimismo en la importancia de cumplir con los plazos de pago para las empresas que trabajan con el Ayuntamiento, especialmente pequeñas y medianas empresas que adelantan recursos para prestar servicios, realizar suministros o ejecutar inversiones.

"En el óptimo ya estamos", ha afirmado Esteban, quien ha defendido que el Consistorio se encuentra actualmente "mejor que lo que marca la norma" y ha considerado que el dato supone una muestra de la mejora de la gestión económica municipal.

El edil ha asegurado que la estabilización de las cuentas permite al Ayuntamiento mantener los servicios públicos y afrontar inversiones en la ciudad, al tiempo que garantiza que los proveedores cobren "puntualmente".