El Ayuntamiento de Manzanares no tramitará la implantación de plantas de biometano

CIUDAD REAL, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Manzanares, Julián Nieva, ha anunciado este viernes, en una declaración institucional, que el Ayuntamiento no tramitará los expedientes ni favorecerá la implantación de plantas de biometano en su término municipal.

Con esta decisión, se pretende evitar la división que se está fomentando entre la ciudadanía y que, como ya ocurre, sean más las plantas interesadas en instalarse "y que no podemos aceptar", según Julián Nieva.

Consciente de la división que este asunto está generando en la población, el equipo de Gobierno quiere evitarla y para ello ha hecho este anuncio, justificado también en que ya son tres los promotores interesados en instalar plantas de biometano en Manzanares, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El hecho de que otras poblaciones limítrofes a Manzanares también hayan descartado la instalación de estas plantas en su término, ha contribuido a esta postura ya que garantiza que no habrá plantas de biometano más cercanas al núcleo urbano manzanareño que la que en origen se planteaba en este término municipal.

En su declaración institucional, Nieva ha manifestado que el Ayuntamiento trabajará con el sector agroalimentario local para buscar soluciones a la gestión de los residuos que generan con el fin de evitar episodios de contaminación como los que ocurrieron en 2013 y 2014, con sanciones económicas para el consistorio.

Además, el primer edil ha añadido que Manzanares tiene una realidad social y económica "tan importante y tan fuerte" que no necesita apostar por ninguna propuesta que divida a los ciudadadanos.

Nieva ha dicho respetar la posición de Ecologistas en Acción y comprender parte de su argumentación a la hora de tomar esta decisión. Por ello, ha anunciado que el Ayuntamiento estudiará las modificaciones urbanísticas necesarias para garantizar jurídicamente esta posición frente a las plantas de biometano así como para evitar la instalación de macrogranjas.

"Queremos una sociedad que camine junta por el mismo rumbo y hacia el mismo destino, el tiempo dirá cómo se tiene que acometer la gestión de estos residuos y lo haremos de la manera más cohesionada posible, lo que no queremos hacer es dividir a la sociedad manzanareña", ha añadido el alcalde, que ha concluido su declaración dejando claro que "Manzanares hoy también va a decir de manera contundente no a las plantas de biometano", ha asumido.