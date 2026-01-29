Ayuntamiento Puertollano reiniciará desde cero la licitación del servicio de limpieza anulada por la justicia en 2023

Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Puertollano. - EUROPA PRESS - Archivo

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 23 (EUROPA PRESS)

El pleno de la Corporación municipal de Puertollano (Ciudad Real) ha aprobado por unanimidad este jueves declarar desierta la última licitación del servicio de limpieza y emprender medidas urgentes para iniciar un nuevo expediente tras tomar en consideración una incidencia de ejecución de la resolución de 16 de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que anuló el proceso al excluir a la empresa adjudicataria, Valoriza.

La resolución del tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la UTE Prezero España y Urbaser (la antigua Cespa que se encargara durante lustros de la limpieza de las calles de Puertollano) contra la adjudicación del contrato a Valoriza, precisamente la empresa que arrebatara en su momento el contrato a Cespa tras interponer su correspondiente recurso.

En este sentido, el Tribunal secunda la postura de la recurrente, que sostiene que el hecho de proponer la adscripción de dos vehículos en cuestión en régimen de alquiler supone un incumplimiento de los pliegos, que establecen la regla general de que los vehículos a emplear en la ejecución del servicio sean de "nueva adquisición", siendo la posibilidad de utilización de vehículos de alquiler "excepcional", y sin que pueda afirmarse, dada la descripción del servicio en los pliegos, que el servicio de lavado de contenedores sea "puntual o esporádico", algo que, a su juicio, "choca frontalmente con la configuración de dicho servicio en los pliegos".

Consecuentemente, el Tribunal considera exigible que la adscripción de los dos vehículos lavacontenedores al servicio resulte en régimen de "nueva adquisición".

El acuerdo plenario de este jueves establece asimismo la prestación del servicio de limpieza como servicio esencial a la actual prestadora, Valoriza.

FUNDACIÓN VIRTUS

De otro lado, el pleno de la Corporación municipal ha aprobado por unanimidad la inicial desafectación como Centro de Excelencias del edificio de la Fundación Virtus y el cambio de su calificación de bien de servicio público a bien patrimonial.

La desafectación permitiría su enajenación, arrendamiento o cesión conforme a la normativa patrimonial, su puesta en valor mediante fórmulas de colaboración público-privada y la obtención de recursos económicos o la eliminación de costes de mantenimiento innecesarios.

La desafectación del dominio público del inmueble se justifica al haber perdido la finalidad educativa que motivó su afectación, encontrarse en estado de deterioro y no existir previsión de destinación futura a un uso o servicio público de la misma o similar naturaleza.

EL PSOE PIDE EL CESE DEL CONCEJAL DE CULTURA

En el turno de ruegos y preguntas el concejal del Grupo Municipal Socialista Francisco José García ha solicitado al alcalde, Miguel Ángel Ruiz, el cese inmediato del concejal de Cultura, Festejos y Turismo, Juan Sebastián López Berdonces. Bajo la premisa de que "sobran los motivos", García ha desgranado una gestión marcada por el "ocultismo y la falta de respeto institucional".

García ha sido especialmente crítico con la reciente presencia de Puertollano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). "A pesar de contar con más de 200.000 euros presupuestados para promoción y representación institucional, la ciudad no figuró en la programación oficial del estand de Castilla-La Mancha", ha dicho.

El PSOE ha criticado que la representación se limitase a dos concejales del Partido Popular que "supuestamente" presentaron unos mapas virtuales fuera de la agenda oficial.

Además, ha calificado de "fiasco" la gestión de Berdonces en sus otras áreas, denunciando "ocultismo" en las cuentas de los eventos del Auditorio, así como el "abandono" de la Biblioteca municipal.