Ayuntamiento restablece el agua en Villa Román e inicia la reparación de la tubería de la Puerta de Valencia

Trabajos en la avería de agua en Villa Román. - AYUNTAMIENTO

CUENCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha explicado que a las ocho y cuarto de la mañana ha quedado restablecido al completo el suministro de agua en Villa Román y que este jueves comienzan las obras para reparar la tubería rota en la Puerta de Valencia, la segunda de las dos averías en la red sufrida por la ciudad esta semana.

El primer edil ha dado las gracias a todos los vecinos de Cuenca, "porque parece que caló el mensaje de que fuéramos más cautos en el consumo de agua", lo que ha permitido que el depósito de Villa Román haya alcanzado más de la mitad de su capacidad, lo suficiente para que en el barrio y sus calles más afectadas -Ángeles Gasset, Francisco Suay y Álvaro de Luna- recuperaran el suministro.

Respecto a la tubería de la Puerta de Valencia, este jueves han llegado las piezas que hacían falta y los servicios municipales van a dedicar la jornada a recomponer esta canalización "para cargar los depósitos de Cerro Molina, que siguen vacíos".

Dolz espera que a lo largo de la jornada esté colocada la nueva tubería y que no se produzcan nuevos cortes.