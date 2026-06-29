El Ayuntamiento de Talavera confirma que instalará la bandera LGTBI este martes

Archivo - Ayuntamiento de Talavera de la Reina - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA - Archivo

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha confirmado que instalará la bandera LGTBI a lo largo de este martes 30 de junio, en dependencias municipales.

En un comunicado ha confirmado esta instalación, "fruto de un acuerdo de Pleno del pasado viernes 26 de julio, y tras la emisión de un informe de la Secretaría Municipal del pasado viernes a última hora de la tarde".

Fue el pasado viernes cuando el pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina aprobaba --con la abstención del PP y el rechazo de Vox-- la moción del de apoyo al colectivo LGBTI que, con motivo del Día Internacional del Orgullo, presentó el Grupo Municipal Socialista. El texto, entre otras cuestiones, recogía la colocación de la bandera arcoíris en el Consistorio.