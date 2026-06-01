Ayuntamiento de Talavera llega a un acuerdo con la propiedad y adquirirá el Alfar 'La Purísima' por 91.000 euros

Archivo - Talavera hace una oferta para adquirir el Alfar 'La Purísima' y convertirlo en Centro de Interpretación de la Cerámica - AYTO TALAVERA - Archivo

TOLEDO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha avanzando que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha alcanzado un acuerdo con la propiedad para la adquisición del histórico Alfar 'La Purísima' por un importe de 91.939 euros, para convertirlo en un Centro de Interpretación de la Cerámica.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa donde ha dado cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, donde se ha aprobado la adquisición de este inmueble, tras el mutuo acuerdo expropiatorio alcanzado entre el Ayuntamiento y la Cooperativa Cerámica del edificio catalogado como El Alfar 'La Purísima', para el que se fija un precio de 91.939 euros y se da por finalizado el expediente de expropiación.

Benedicto García ha explicado que el procedimiento de expropiación permitía alcanzar un acuerdo entre las partes en cualquier momento antes de su resolución definitiva, circunstancia que finalmente ha hecho posible la compra del inmueble.

"Se ha llegado a un acuerdo para la adquisición del terreno con los propietarios", que ha destacado la disposición mostrada por la familia propietaria para facilitar una operación que permitirá preservar un espacio de gran valor histórico y cultural para Talavera, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Una vez concluyan los trámites administrativos pendientes, la operación se formalizará ante notario y la propiedad quedará inscrita a nombre del Ayuntamiento. Además, el acuerdo contempla también la adquisición del mobiliario y elementos vinculados a la actividad tradicional del alfar, que se tramitarán mediante un expediente independiente.

El edil ha avanzado que el objetivo municipal es transformar La Purísima en un Centro de Interpretación de la Cerámica, un espacio destinado a divulgar y proteger el legado cerámico talaverano.

"Tenemos clara la idea de lo que queremos hacer: un Centro de interpretación de la Cerámica", ha subrayado el concejal, que ha precisado que ahora deben acceder los técnicos para comprobar el estado del edificio y redactar un proyecto acorde a la realidad del inmueble y a los elementos patrimoniales que deben conservarse.

Entre esos elementos destaca un horno de tipología árabe existente en el alfar, que requerirá un tratamiento específico dentro del futuro proyecto de rehabilitación debido a su singular valor patrimonial.

Para acometer esa recuperación, el Ayuntamiento volverá a reunirse con la Diputación de Toledo, institución que ya ha trasladado su disposición a colaborar económicamente con una aportación inicial que rondaría los 250.000 euros, cantidad que podría ajustarse una vez se redacte el proyecto definitivo.

FINANCIACIÓN

Por otra parte, el concejal ya ha adelantado que el Ayuntamiento solicitará financiación a otras administraciones cuando disponga del proyecto técnico, al considerar que la futura instalación encaja con los objetivos de protección y divulgación del patrimonio cerámico reconocidos por la declaración de la cerámica como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El concejal también ha querido agradecer públicamente la actitud de la familia propietaria durante todo el proceso de negociación. "No se trata de una propiedad cualquiera. Es el resultado de toda una vida de trabajo. Han realizado una labor encomiable en defensa de la cerámica y han hecho un gran esfuerzo y un ejercicio de generosidad con la ciudad de Talavera. Tanto yo personalmente como el alcalde estamos muy agradecidos a esta familia y creo que Talavera también debe estarlo".

El titular de Urbanismo ha apuntado además que la adquisición de La Purísima se enmarca además dentro de la estrategia municipal de revitalización del entorno del barrio de Zamora, una zona incluida en los proyectos EDIL que contemplan inversiones superiores a 1,2 millones de euros para la recuperación patrimonial y urbana del casco histórico, en calles como Cerería, o la calle Baño con el proyecto del centro de divulgación del Camino Real de Guadalupe.

Sobre la adquisición del Cine Calderón, el concejal ha señalado que "espera que las conversaciones lleguen a buen puerto con la propiedad".