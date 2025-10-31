Ayuntamiento de Talavera ve una "excelente noticia" que Europa ratifique el AVE Talavera-Madrid en 2030

TOLEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha calificado de "excelente noticia" que Bruselas haya ratificado que el AVE Madrid-Talavera estará operativo en 2030.

Así se ha pronunciado este viernes a preguntas de la prensa y ha reiterado que Europa se ha pronunciado en los mismos términos en los que ya lo hizo el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en su visita a Talavera el pasado 23 de octubre, cuando trasladó al alcalde que el tramo de la alta velocidad Talavera-Navalmoral de la Mata estará hecho antes de 2030 y para 2027-2028 la electrificación de la línea convencional estará operativa.

"Nosotros tenemos el compromiso del secretario de Estado de contar con la instalación del AVE entre Madrid y Talavera para el año 2030", si bien la conexión con Portugal puede estar lista en 2034, pero con la capital de España será cuatro años antes, por lo que "Talavera se va a poner de primera".

"Creo que ése es el mensaje con el que la ciudad tiene que quedarse, y es que estamos abriendo un futuro, que es real por los compromisos adquiridos tanto por parte del Ministerio de Transportes como por parte de Bruselas", algo, que el portavoz ha indicado, es "una gran noticia para nuestra ciudad".

García-Barroso ha recordado también que el secretario de Estado informó de que el paso del AVE "no sólo va a suponer un arreglo en el entorno de esta infraestructura", que se preveía inicialmente en un tramo de 3 kilómetros, sino que se va a ampliar hasta llegar a los 6 kilómetros, "lo que va a solucionar los problemas de permeabilidad en esa infraestructura a lo largo de su tránsito por Talavera".

Ha señalado que la solución "va a ser muy buena para Talavera, y nos va a abrir un escenario y un futuro que estamos necesitando desde hace décadas".