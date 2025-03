El Ayuntamiento de Toledo inicia las actividades por el 8M con el despliegue del lazo en el balcón del Consistorio

PSOE lamenta no haber estado en el despliegue del lazo y que sus ediles hayan tenido que estar en la Plaza del Ayuntamiento

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha dado el pistoletazo de salida a las más de 50 actividades que llevará a cabo esta primera quincena de marzo para celebra el 8M, Día de la Mujer, con el despliegue del lazo en el balcón del Consistorio de la capital regional.

Un acto en el que ha estado presente el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, junto a otros miembros de su equipo de Gobierno como la edil de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, quien ha invitado a los toledanos a participar en estas actividades.

En declaraciones a los medios, Illescas ha lamentado que ni los grupos municipales del PSOE ni de IU hayan estado presentes en el extendido de este lazo, excusando la ausencia de Vox "por motivos personales".

"Da lo mismo que estén o que no estén", ha señalado, para agregar que los socialistas "siempre tienen la excusa" de no acudir a cualquiera de las actividades como no lo hicieron el año pasado y como "suelen hacer" en su tónica de "boicotear cualquier acto y cualquier sensibilización que se inicie desde esta Concejalía".

Bajo su punto de vista, desde el PSOE "no son capaces de hacer otra cosa que poner palos en las ruedas y de intentar fomentar esa división que no tiene razón de ser porque aquí se está trabajando por y para las mujeres y con ellas, como cualquier Ayuntamiento de este país".

Ha querido dejar claro así que el Ayuntamiento capitalino tiene como objetivo erradicar el machismo y conseguir la igualdad plena "de todas las personas en la ciudad de Toledo". "Estamos para trabajar por las mujeres y hemos intentado, como en todas las ocasiones, que no haya división, sino que se propicie y se trabaje por la unidad porque la causa así lo requiere".

PSOE LAMENTA QUE HAYA TENIDO QUE QUEDARSE ABAJO

En una comparecencia anterior, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, que ha estado acompañada por varios ediles socialistas que han visto desde la Plaza del Ayuntamiento como se desplegaba este lazo, ha lamentado que los socialistas, que son el grupo mayoritario en el Consistorio, se hayan tenido que quedar abajo.

"Está muy bien la puesta en escena y que hoy los concejales de Vox no salgan al balcón. Pero es un juego de trileros porque que los escondan no significa que no estén. Y no solo que no estén, sino que son los que marcan las políticas de igualdad en este Ayuntamiento", ha sostenido.

La edil socialista ha criticado al alcalde de la ciudad que proclame "día si y día también" que quiere la unidad respecto a la igualdad cuando se "contraprograma así mismo" con las principales actividades del 8M. "Lo que hace es hacer elegir a las mujeres y contraprogramar los actos institucionales para invisibilizar y quitar la voz de la mayoría de las mujeres de la ciudad de Toledo", ha agregado.

Es por ello por lo que ha pedido una vez más a Velázquez que rectifique sus políticas de igualdad. "Estamos en el ecuador de la legislatura y todavía puede tener tiempo para empezar a hacer las cosas medianamente bien porque va a pasar a la historia por ser el alcalde que eliminó la Concejalía de Igualdad y que trata a la mujer como un mero asunto social".

"También como el alcalde que fulminó la marcha del 25 de noviembre y el alcalde que fulminó la marcha del 8 de marzo. Es el alcalde de la división, es el alcalde de las ocurrencias y las mujeres de Toledo clamamos basta ya", ha con cluido.