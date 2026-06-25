Ayuntamiento de Toledo luce por primera vez en el mandato la bandera LGTBI tras el cruce de culpas en el Gobierno PP-Vox - EUROPA PRESS

TOLEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de una semana de conflicto entre los partidos que gobiernan en el Ayuntamiento de Toledo (PP y Vox), la bandera LGTBI luce finalmente en la fachada del Consistorio, siendo esta la primera vez que ocurre en lo que va de legislatura. Un mandato que arrancó, según los 'populares', con el acuerdo de ambos partidos para que los espacios municipales solo pudieran ser utilizados en estos casos si había acuerdo unánime de los grupos, un extremo negado por la presidenta del Grupo Municipal de los de Santiago Abascal, Inés Cañizares.

Fue la propia Cañizares la que, ostentando la Presidencia de la Junta de Portavoces que debía dirimir la colocación o no de la bandera, cambió el criterio de votación con respecto a lo que se venía haciendo en los últimos años.

De este modo, ahora la decisión de colocar la bandera podría salir adelante solo con una mayoría ponderada, y no por unanimidad, como así había ocurrido anteriormente.

Un gesto que llega después de que la presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa, Inés Cañizares, acusara al Partido Popular de "faltar a la verdad" y negar ese acuerdo de legislatura, asegurando que ese citado pacto "es falso".

Cañizares, que ha insistido en que Vox no ha apoyado la colocación de la bandera, ha cuestionado la actitud del alcalde y socio de Gobierno, Carlos Velázquez, quien "el año pasado mandó llamar a la policía para quitar, casi a la fuerza, de la bancada socialista una bandera arcoíris que expusieron en el salón de plenos y este año haya votado a favor de colocar esa bandera arcoíris en la fachada del Ayuntamiento".

La bandera, de tamaño reducido, llega tras la polémica entre ambos socios de gobierno. Si bien tanto PP como Vox habían impedido en años precedentes esta colocación amparándose en un pacto no escrito que reclamaba que sería la unanimidad de todos los portavoces en Junta de Gobierno Local la que vendría a dar luz verde a una hipotética colocación.

Con esta premisa, llegó la Junta de Portavoces del pasado martes, donde Inés Cañizares, ejerciendo la Presidencia por primera vez debido a que el alcalde, Carlos Velázquez, no estaba presente, tomó la decisión de que fuera el voto ponderado el que viniera a dirimir qué iba a ocurrir con la bandera.

Así, PP, PSOE e IU votaron a favor, por el voto en contra de Vox, lo que habilitaba la exhibición de este símbolo. El voto favorable de los 'populares', que llegó tras haber sido aplazado en primera instancia, fue determinante.

La maniobra de Cañizares fue, en todo caso, calificada de "deslealtad" por el Grupo Popular. La respuesta de Vox, en palabras de Cañizares, fue argumentar que decidió votar de manera ponderada al ser un sistema previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno.

PSOE CRITICA LA "NOCTURNIDAD Y ALEVOSÍA"

El PSOE, de su lado, ha sido el primero en avisar de que la bandera LGTBI lucía en el Consistorio tras un "espectáculo bochornoso", en palabras de la portavoz socialista, Noelia de la Cruz.

Denuncian por tanto que ahora se haya colocado tras una "situación esperpéntica" y en un formato de "nocturnidad y alevosía, sin comunicación pública y sin convocatoria institucional".

"Nadie sabe cuándo se ha colocado la bandera, ni quién la ha colocado, ni a qué hora se ha hecho. Nos parece una absoluta falta de respeto hacia lo que representa este símbolo y hacia toda la ciudadanía", ha afirmado.

La portavoz socialista ha recordado que el PSOE pidió expresamente que, si finalmente se instalaba la bandera, se hiciera con la relevancia institucional que merece un símbolo que representa la defensa de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.