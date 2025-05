Ayuntamiento Toledo no cree que el tercer carril vaya a ser inmediato: "Es como el cuento de Pedro y el Lobo"

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha expresado que no cree que la obra del tercer carril entre los barrios de Santa Bárbara y el Polígono, vaya a ser inmediata y ha comparado la intervención de la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, sobre este tema con "el cuento de Pedro y el Lobo".

Así ha respondido Alcalde, este jueves, a las preguntas de los medios en rueda de prensa, tras las palabras de Tolón sobre la construcción del tercer carril que incidía en que el proyecto "muy pronto" entrará en licitación.

"Hasta que no lo vea, no me lo creo y los toledanos tampoco se lo van a creer. El Partido Socialista anuncia muchas cosas, muchas veces, pero nunca llega", ha señalado, poniendo de ejemplo el AVE en Toledo.

Sobre la urgencia de llevar a cabo este proyecto ha asegurado que "es necesario" y que "siguen esperando", añadiendo que es el mismo "PSOE que lo promete, el que puede hacerlo".

"Que lo pidamos nosotros está muy bien, que lo pidan los ciudadanos está muy bien, pero el que dice que va a venir, el que dice que lo van a hacer, es quien tiene que hacerlo", ha concluido.