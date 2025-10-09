Ayuntamiento de Tomelloso urge al Gobierno central a cumplir "con su compromiso" de construir el edificio judicial

CIUDAD REAL 9 Oct. (EUROPA PRESS) - El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Tomelloso y concejal de Urbanismo, Benjamín de Sebastián, ha urgido este jueves a la Administración Central del Estado a cumplir con el "compromiso" de construir en la ciudad el demandado edificio judicial para el que fue cedida al Ministerio de Justicia una parcela de titularidad municipal, ubicada entre la N-310 y las calles Los Molinos y Bodas de Camacho.

Un edificio que acogería los tres juzgados que hay en la localidad en estos momentos repartidos en dos sedes diferentes, distantes además una de otra, "lo que dificulta el normal desarrollo de la labor de los órganos judiciales en Tomelloso", ha incidido De Sebastián, que se ha desplazado hasta la parcela cedida junto con la concejala de Obras, Carmen López, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Existe, ha recordado, una partida en el Presupuesto General del Estado para la realización del proyecto del nuevo edificio, "de la que no se ha ejecutado en tres años ni un solo euro", lo que, afirma De Sebastián, "viene a demostrar que simplemente existe desatención hacia Tomelloso". Pide por ello que se ejecute esa partida y se inicie el proyecto para seguidamente iniciar las obras, "porque Tomelloso lo necesita". Y es que, ha añadido, desde que los técnicos del Ministerio visitaron la parcela hace dos años "y solicitaron algunos ajustes urbanísticos, no hemos vuelto a tener noticias ni constancia de ningún paso más en relación con este proyecto".

El portavoz municipal ha recalcado que la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha correspondiente a 2024, "vuelve a incidir" en que Tomelloso presenta una ratio de asuntos judiciales "muy superior a la media, la mayor de la provincia de Ciudad Real, solo por detrás de Puertollano, y muy superior a la que debería tener para funcionar con la eficacia que se merecen los vecinos de la ciudad". Una ratio por la que, además y según el propio TSJ de la región, apunta De Sebastián, correspondería a Tomelloso contar con un cuarto juzgado, "o al menos con uno de apoyo, con su oficina y el personal suficiente" y con una oficina de la Fiscalía, para dejar de depender de la de Manzanares. En el caso del conocido ahora como tercer juzgado se superan especialmente las ratios, registrando retrasos incluso de años en los procesos judiciales, según ha explicado el concejal y teniente de alcalde.

De Sebastián ha explicado que con la nueva Ley de planta judicial los municipios que son cabeza de partido, como es el caso de Tomelloso, tienen que tener una única sede judicial, un único edificio, "y aquí tenemos dos a más de un kilómetro distancia una de otra".

"Hoy más que nunca", ha dicho, es necesaria la construcción de un nuevo edificio. Entre tanto y teniendo en cuenta la situación actual, apunta el portavoz municipal, desde el Ayuntamiento se han mantenido reuniones con los jueces que ejercen en Tomelloso y con los abogados de la localidad para buscar soluciones de urgencia, intentando buscar edificios municipales que puedan acoger los tres juzgados existentes actualmente, ahora denominados, con la nueva Ley, plazas judiciales.

De Benjamín ha señalado también que este no es el único incumplimiento de la Administración Central con Tomelloso. Tampoco se ha vuelto a saber nada, ha dicho, del anunciado Proyecto de Humanización de la N-310, vía que se ha convertido, ha dicho, "en el punto neurálgico de los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad".