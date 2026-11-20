El vicepresidente primero de la Diputación de Toledo y diputado de Cooperación de la institución provincial, Jesús Guerrero, firma los convenios con los responsables municipales de las localidades beneficiarias - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo destina un total de 359.352 euros a colaborar con los ayuntamientos en el mantenimiento de los servicios de transporte público interurbano correspondientes a las distintas áreas metropolitanas de la provincia durante 2026.

El vicepresidente primero de la Diputación de Toledo y diputado de Cooperación de la institución provincial, Jesús Guerrero, ha firmado los convenios de colaboración con los responsables municipales de las localidades beneficiarias, reafirmando el compromiso de la Diputación con una movilidad accesible, sostenible y capaz de dar respuesta a las necesidades de los municipios toledanos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La aportación económica provincial comprende las áreas metropolitanas de Toledo, Sonseca y Talavera de la Reina, así como la subárea de Yepes, y permite respaldar a los municipios que participan en estos sistemas de transporte público.

En el área metropolitana de Toledo, la Diputación destina 214.819 euros a los ayuntamientos de Argés, Bargas, Cobisa, Nambroca y Olías del Rey. La subárea de Sonseca cuenta con una aportación provincial de 58.450 euros, que beneficia a Ajofrín, Burguillos, Mazarambroz, y Sonseca. Por su parte, la subárea de Yepes recibe 37.491 euros, distribuidos entre Ciruelos, Huerta de Valdecarábanos, y Yepes.

En el área metropolitana de Talavera de la Reina, la institución provincial aporta 48.592 euros para los municipios de Mejorada y Segurilla. Con esta colaboración, la Diputación mantiene su apoyo económico a los ayuntamientos para facilitar la continuidad de unas conexiones que resultan fundamentales para los desplazamientos de los vecinos por motivos laborales, educativos, sanitarios y personales.

El respaldo provincial también contribuye a reducir el esfuerzo económico que supone para los municipios participar en estos sistemas de transporte, reforzando la cooperación entre administraciones y favoreciendo que los ciudadanos dispongan de alternativas de movilidad pública.

La institución provincial mantiene así su apuesta por los servicios que mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos, fortalecen las conexiones entre localidades y contribuyen a la igualdad de oportunidades, especialmente en los municipios que necesitan una mayor cooperación para garantizar servicios esenciales.

La Diputación de Toledo reafirma, de este modo, su compromiso con los ayuntamientos y con una provincia mejor comunicada, en la que el transporte público constituye una herramienta fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo de los pueblos.