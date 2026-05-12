Ayuntamientos de Toledo podrán solicitar hasta el 25 de mayo acogerse al programa 'Toledo Emplea +'

Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno las bases reguladoras y la convocatoria del programa 'Toledo Emplea +' para los años 2026 y 2027, una iniciativa destinada a fomentar el empleo y mejorar los servicios públicos en los municipios de la provincia. Los ayuntamientos podrán presentar solicitudes hasta el 25 de mayo.

El programa cuenta con una dotación total de 21 millones de euros, de los que 12 millones corresponden a 2026 y 9 millones a 2027. En el caso de la primera anualidad, el presupuesto parte de una cuantía inicial de 9,2 millones de euros, ampliable hasta los 12 millones mediante una modificación presupuestaria aprobada en el pleno del pasado 19 de marzo.

Según informa la Institución provincial, el programa contempla dos modalidades de actuación: la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras o la prestación de servicios municipales, y la gestión externa de estos servicios. Ambas opciones podrán combinarse, con el objetivo de generar actividad económica, mejorar la atención a los vecinos y crear oportunidades en el territorio.

BENEFICIARIOS

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia, con la excepción de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que se produjo el 4 de mayo, por lo que las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de mayo, incluido.

La distribución de las ayudas combinará un tramo fijo y otro variable. Todos los municipios recibirán un mínimo de 9.000 euros por anualidad, al que se sumará una cantidad adicional en función de la población y del número de personas desempleadas, constituyendo cada una de ellas el 40% y el 60% respectivamente.

A estos efectos, la población tenida en cuenta, es la aprobada por el Instituto Nacional de Estadística para cada municipio a 1 de enero de 2025 y el número de desempleados será la media de los parados habidos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, conforme al dato oficial de paro registrado en el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

Se establece además un límite máximo de 240.000 euros por municipio en 2026 y de 180.000 euros en 2027.

En cuanto a la financiación, el programa contempla la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 80 % de la ayuda concedida en cada anualidad, con el objetivo de facilitar la liquidez de los ayuntamientos. El importe restante se abonará una vez justificado el gasto y cumplidas las condiciones establecidas.

Las actuaciones financiadas podrán ejecutarse desde la presentación de la solicitud hasta el 30 de septiembre de 2027, y deberán justificarse como máximo hasta el 30 de octubre de ese mismo año.

El vicepresidente primero y responsable del Área de Cooperación, Jesús Guerrero, ha destacado que este programa es una herramienta flexible que permite a los ayuntamientos adaptarse a sus necesidades reales, ya sea contratando directamente a personas desempleadas o mejorando la prestación de servicios municipales.

El vicepresidente ha puesto en valor este sistema, asegurando que garantiza que todos los municipios cuenten con recursos, al tiempo que se atiende a criterios de equidad, teniendo en cuenta tanto la población como el desempleo.