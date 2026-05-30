Ayuntamientos de Toledo podrán solicitar ayudas para servicios de atención a menores en horario no lectivo

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TOLEDO 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Toledo ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria para conceder subvenciones a ayuntamientos de la provincia, destinadas a financiar la contratación de personal de atención a menores en horario no lectivo durante el curso escolar 2026-2027. El plazo para presentar las solicitudes estará abierto a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

Esta convocatoria, cuya inversión total asciende a 420.000 euros, busca apoyar a los municipios que carecen de servicios complementarios como el aula matinal o el comedor escolar, facilitando que los niños y niñas estén atendidos fuera del horario lectivo.

Como novedad para este curso, según informa la Institución provincial, el programa se amplía también al horario de tarde con una jornada continuada de 2,5 horas, siempre que este servicio no esté gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Las subvenciones están dirigidas a ayuntamientos que dispongan de centros públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Centros Rurales Agrupados (CRA) o Centros de Educación Especial (CEE).

La convocatoria se tramita por procedimiento de concesión directa, dada la finalidad social y el interés general que representa. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes.

UN SERVICIO AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS

"Muchos padres y madres trabajan en horarios que no coinciden con el horario escolar, por lo que debemos ofrecer servicios de cuidado antes y después de la escuela para que puedan mantener sus empleos sin tener que preocuparse por la seguridad y el bienestar de sus hijos", ha afirmado el vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias.

La medida también tiene en cuenta la seguridad y bienestar de los niños al ofrecer un entorno seguro y supervisado para los niños fuera del horario escolar, reduciendo el riesgo de que queden desatendidos o expuestos a situaciones peligrosas mientras los padres están trabajando.