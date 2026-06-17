Azuqueca de Henares, agraciada en el sorteo de EuroMillones con un boleto en Tercera Categoría por 85.884 millones

Administración de Loterías nº 2 de Azuqueca de Henares. - DELEGACIÓN LOTERÍAS
GUADALAJARA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha sido uno de los puntos agraciados en el sorteo de EuroMillones celebrado este martes, gracias a un boleto premiado de Tercera Categoría (5+0 aciertos) validado en la localidad, valorado en 85.884 euros.
El boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 2 de Azuqueca de Henares (Punto de venta integral 38.135), convirtiendo a esta localidad en una de las protagonistas de la jornada junto a otros puntos del país, ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
En total, en España se han contabilizado tres boletos premiados en la Tercera Categoría, uno de ellos en Azuqueca de Henares, otro en Benifaió (Valencia) y un tercero a través del canal online oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
Cada uno de los acertantes de esta categoría recibirá un premio unitario de 85.884,07 euros, correspondiente a los cinco números de la combinación ganadora. Este nuevo premio vuelve a poner el foco en Azuqueca de Henares como localidad agraciada por la fortuna, reforzando la tradición de premios repartidos por la red de administraciones de lotería del municipio.