Baja a Nivel 0 el incendio forestal de Malaguilla, en cuya extinción han participado hasta 10 medios aéreos

Incendio forestal en Malaguilla, Guadalajara. - INFOCAM

GUADALAJARA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal originado este jueves entre los municipios de Robledillo de Mohernando y Malaguilla, en la provincia de Guadalajara, ha descendido a nivel operativo 0.

Según ha informado Infocam a través de sus canales oficiales de comunicación, el incendio, declarado sobre las 16.18 horas del jueves, ha rebajado su situación operativa permitiendo la reapertura al tráfico de la carretera GU-199 entre Málaga del Fresno y Malaguilla.

Aún pendiente de control, permanecen desplegados un total de 8 medios, todos ellos terrestres, y 124 efectivos trabajando en las labores de extinción del fuego.

Previamente, han participado en las labores de extinción hasta 10 medios aéreos, junto a 29 medios terrestres y un total de 152 efectivos. Sin embargo, ante los avances en los trabajos de extinción, los medios aéreos se retiraron de la zona en torno a las 21.00 horas de este jueves, permaneciendo durante la noche tan solo medios terrestres.