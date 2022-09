El Balambam Boo Fest regresa a Toledo el 1 de octubre "con muchas ganas" y los grupos con chicas como protagonistas

TOLEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Balambam Boo Fest vuelve a la carga este 2022 en Toledo con una nueva edición tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia del coronavirus. En esta ocasión se llevará a cabo el próximo sábado, 1 de octubre, en la terraza Summerland de la Peraleda y tendrá a los grupos con chicas como protagonistas.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de este festival, Maruxa Moreira, ha manifestado que han esperado hasta este año para poder celebrar el festival sin ninguna restricción. "Al ser orientado a familias no nos queríamos arriesgar con las restricciones ya que el formato es muy natural y muy libre, y no procedía".

Así, resume las esencia de este festival de rock para las familias "pionero" en Toledo al recordar que lo que pretenden desde la organización es que "todo el mundo" se lo pase bien a la vez disfrutando de la música, tanto padres como niños.

Es por ello por lo que el espíritu del evento se mantiene intacto y llevará a acercar la música a los niños tal cual la escuchan los adultos con el fin de que "se les tome en serio". "Tanto en el rock como el punk hay una idea muy arraigada del 'Do it yourself' y queremos que los niños vean que no es complicado hacerlo", subraya Moreira.

Con todo, ha confesado que tras dos años obligados de parón tienen "muchísimas" ganas de volver a organizar el Balambam Boo Fest. "Organizarlo lleva muchísimo trabajo y cuando decidimos hacerlo es porque tenemos muchas ganas. Es una vuelta muy esperada y emocionante".

MÁS PRESENCIA DE GRUPOS CON CHICAS

En esta edición tendrán especial peso los grupos con chicas, una idea que surgió ya para la edición del 2020 que no pudo llevarse a cabo y que se retoma para este año. "Queremos visibilizar la igualdad en el rock y nos apetecía", destaca su responsable.

Por tanto, el cartel de esta presente edición del Balambam Boo lo componen Árida, un dúo que mezcla rock y stoner, con contundentes canciones cargadas de melodías y energía del desierto, con temas donde guitarras que emanan fuzz y distorsión se funden con percusiones explosivas, perfectas voces y muy buenas letras.

También estarán Varona, una nueva banda madrileña formada por músicos curtidos en otros grupos. Capitaneados por dos mujeres de armas tomar, su música es contundente punk-rock con toques melódicos powerpop.

Exfan se apuntan igualmente al Balambam Boo Fest. Se trata de la nueva aventura musical de Pat Escoín y Tommy Ramos. Hacen canciones potentes jugando con sonidos mucho más ambientales y oscuros, bajando los tiempos y con ritmos más pesados y primitivos, con melodías sencillas, pocos arreglos o muy elementales, letras enigmáticas y oscuras con momentos garajeros y ramalazos muy de rock de los 70 mezclados con 90s.

Y, por último, la presencia local está garantizada con Phantom Crest y sus trallazos de punk y canciones que raramente pasan de los dos minutos en las que se les averiguan ganas de liarla a la primera de cambio. Sonidos con influencias del grunge o del stoner. Todo ello debidamente tamizado por la maquinaria punk lo-fi.

Además, entre concierto y concierto 'Head & Banger', una confederación de pinchadiscos, como a ellos les gusta llamarse, amenizarán la jornada con su música.

Pero a los grupos que componen el cartel del Balambam Boo Fest se unen otras actividades destacables como es el taller musical 'Béla Bartók' que llevarán a cabo Iván y Pilar, músicos y profesores de la Escuela Municipal de Música de Toledo, que ofrecerán un concierto de carácter didáctico destinado a los más pequeños del festival.

La intención es sumergir al público en el mundo de la música, los timbres y los sonidos a través del compositor húngaro Béla Bartók. Violín, acordeón, campanas y trenes.

A todo ello se suman un sinfín de actividades en forma de talleres con la participación de colectivos como La Lambrera, Stereoplastika o el club de scooters Descarburados.

La hora de apertura del festival será a las 12.00 horas y el cierre está previsto a las 20.00 horas. La entrada es de 15 euros para mayores de 15 años y los menores de 15 años entrarán gratis. Se pueden adquirir de forma anticipada en la propia web del festival --www.balambamboofest.com-- y el mismo día en taquilla.