El Balambam Boo Fest vuelve este año a Toledo para celebrar su décimo aniversario el 26 y 27 de septiembre

TOLEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Balambam Boo Fest, el festival donde no importa la edad y solo importa la pasión por la música y el "buen rollo", vuelve este año a Toledo para celebrar su décima edición el 26 y el 27 de septiembre en la Terraza Summerland del recinto ferial La Peraleda.

Según la información a la que ha tenido acceso Europa Press, la organización afirma que esta edición promete ser "inolvidable" convirtiendo así el recinto que acogerá este evento "en el epicentro de la música independiente".

"Diez años de historia avalan que cada edición del Balambam Boo Fest es una experiencia única donde la música y la creatividad se unen en un ambiente auténtico", apuntan los organizadores, que agregan que para celebrar "este hito tan especial", esta edición se amplía a dos días "de puro 'rock and roll'.

Así, el viernes, 26 contará, tendrán lugar conciertos "para calentar motores" y habrá, además, algunos puestos de venta de discos; mientras que el sábado, 27 de septiembre, será "el día grande" con conciertos, actividades, talleres, 'market0 y "mucha diversión".

En concreto, el viernes las puertas se abrirán a las 19.30 horas y a las 20.00 horas comenzará el festival con el concierto de Phantom Crest, seguido del de The Headless Chimps (21.00 horas) y Big Rip (22.00 horas). Cerrará el día Alfonso Monasterio a los platos con una sesión DJ.

Ya el sábado, a las 12.00 horas se abrirán las puertas y la jornada comenzará con el concierto de Azogue (13.00 horas), seguido del de Beta Máximo (14.00 horas), Maripili (15.30 horas), Los Retumbes (17.30 horas), Los Pólipos (18.30 horas) y Rivelles (19.30 horas). Cerrará el día la sesión DJ de Head and Banger.

Mientras la música suena se podrá disfrutar de talleres, una exposición de Vespas y Lambrettas clásicas, el 'photocall' y distintos 'markets' de discos, artesanía, camisetas, parches o chapas.

Los organizadores afirman que el festival, que coincide con las fiestas de La Bellota, es "horario fiestas de La Bellta 'friendly'", ya que tras el Balam Bam Boo se puede subir a disfrutar desde La Peraleda a estas fiestas del Casco, que han tenido que cambiar de fechas este año.

Las entradas para el viernes tienen un precio de 10 euros y las del sábado de 20 euros. También se puede adquirir un abono para los dos días por un coste de 25 euros. Las entradas estarán disponibles en www.balambamboofest.com, https://toledoentradas.es/balambamboo-fest-2025/ y en taquilla.