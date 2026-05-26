El balón echa a rodar de nuevo en el campo de Fútbol Carlos III de Toledo que luce ya el sello acreditativo de la FIFA - DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Campo de Fútbol Carlos III de Toledo ya se encuentra listo de nuevo para que el balón eche a rodar en su recién colocado césped, que luce ya el sello acreditativo la FIFA, por lo que ya puede retomar la actividad deportiva tras 20 años de parón, tal y como lo hizo en sus inicios en los años 50 del siglo pasado.

La inauguración oficial de este campo de fútbol ha contado con la presencia de la directora del Grupo Igoid-Sportec, Leonor Gallardo; el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, y el presidente regional, Emiliano García-Page.

La directora del Grupo Igoid-Sportec ha sido la primera en tomar la palabra para apuntar que este proyecto "hecho entre todos" es "una maravilla" siendo resultado de una de "una muy buena gestión política", con el fin de hacer realidad el que ha denominado como el campo de fútbol "más sostenible del mundo".

Tras dar las gracias a los socios del proyecto y destacar las "muchas personas" que han trabajado en la obra, Gallardo ha destacado que gracias a todo ese buen hacer el césped del Carlos III ha conseguido el sello de homologación por parte de la FIFA.

"A partir de ahora que ruede el balón. La universidad y el Ayuntamiento se harán cargo del campo para mantenerlo en máximas condiciones, que nos dure mucho tiempo y, sobre todo, que disfruten muchísimo".

"ALTO VALOR SOCIAL, HISTÓRICO Y DE FUTURO"

De su lado, el rector ha señalado que este es "un día importante" porque gracias a la colaboración entre la Junta de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad se reinaugura un campo de fútbol que ha calificado como "un elemento de alto valor social, histórico y de futuro".

"Es un proyecto pionero, sostenible y además es, sin duda, el mejor campo de césped artificial del mundo que desde ayer tiene el sello de la FIFA", ha dicho, para agregar que esta infraestructura deportiva entra en la filosofía que tiene la UCLM "de llegar mucho más allá de nuestras obligaciones para transformar el territorio y dejar huella allí donde estamos".

Garde ha manifestado que la UCLM tiene "un claro compromiso" con el deporte, por el que va a seguir apostando, ya que este campo será también "un elemento clave" para los estudiantes de la institución académica, especialmente para los de la Facultad de Ciencias del Deporte.

Para la presidenta de la Diputación de Toledo es "una satisfacción grande" poder estar en la inauguración de este nuevo campo de fútbol, del que ha señalado que es una instalación "muy esperada" y supone "una magnífica noticia" para Toledo y para el deporte toledano.

"Proyectos como este demuestran que detrás de las grandes actuaciones hay voluntad, hay trabajo y hay una apuesta clara por mejorar la vida de nuestros vecinos", ha indicado, para destacar que Toledo recupera además un espacio "muy especial" para muchas generaciones de toledanos.

Un pasado que, según ha añadido, se transforma ahora en futuro porque Toledo gana "un espacio moderno", preparado para seguir fomentando el deporte base y ofreciendo oportunidades a "cientos de niños y jóvenes". "Desde la Diputación de Toledo compartimos esta visión y vamos a seguir colaborando con los ayuntamientos para que proyectos como este continúen siendo una realidad en toda la provincia".

UN "SUEÑO" COMPARTIDO

El alcalde de Toledo ha dicho que recuperar el campo de fútbol Carlos III era "el sueño" compartido por toda la ciudad tras el "vacío" que dejó en el 2006, para poner en valor también en un día como hoy la "buena" política "útil" y que "sirve", porque gracias a la colaboración institucional se ha podido abrir de nuevo esta infraestructura deportiva.

"La realidad es que esa voluntad determinada de todas las instituciones, desde la universidad hasta la Junta, pasando por la Diputación y el Ayuntamiento, hace que hoy estemos viviendo un sueño hecho realidad", se ha congratulado el alcalde, que ha destacado que este es un campo de fútbol "muy especial" gracias a ese certificado de la FIFA que lo acredita como el más sostenible del mundo.

Velázquez ha concretado que este campo se completará con otros cinco módulos de gradas, además de los que ya están instalados, para llegar hasta las 900 plazas; añadiendo que tiene unos vestuarios que se están finalizando, iluminación y riego de última generación.

"Es la primera fase de lo que es el objetivo: Una gran parcela deportiva en toda esta zona de Vega Baja", ha recordado el regidor toledano, que ha agregado que se trata de "un paso importantísimo" para convertir esta zona de Vega Baja "en un lugar de encuentro, en un lugar de participación y en un lugar que poner en valor lo mejor que tenemos, que son los valores que congrega el deporte".

"GANAR CON HONOR Y PERDER CON DIGNIDAD"

Finalmente, García-Page ha resaltado el hecho de que el deporte "se haya colado" en la cultura de la sociedad española, destacando que enseña "algo que sería muy bueno y muy útil" para todos los órdenes de la vida, "particularmente" para el servicio público como es que "hay que ganar con honor y perder con dignidad. Y si no se administra con honor lo que se ha conseguido finalmente se pierde sin dignidad".

Es por ello por lo que se ha alegrado "mucho" de que la inauguración de este campo de fútbol signifique "dar un paso más" para Toledo, sobre todo porque es también la "restauración" de una emoción de "algo admirado en esta ciudad" como ha sido la Fábrica de Armas.

Ese "orgullo" se ha mantenido "intacto" por los colectivos y las asociaciones, ha indicado el presidente castellanomanchego, para añadir a ello el que las instalaciones de la Fábrica de Armas terminarán por convertirse en "una fábrica de inteligencia" con el campus de la UCLM, "que tienen protección patrimonial de máximo nivel".

Asimismo, García-Page ha señalado que se han podido llevar a cabo acciones como esta inauguración gracias a que la ciudad "terminó salvando" lo que podía haber sido "uno de los grandes escándalos de corrupción de toda nuestra historia", ha señalado en relación a la construcción de viviendas en la zona de Vega Baja.

"Es verdad que la protección patrimonial y los yacimientos arqueológicos estuvieron detrás de muchas decisiones a la hora de parar un proyecto que ya estaba a punto. Pero fue la intervención, y no sé si lo sabe mucha gente, de la Fiscalía Anticorrupción la que hizo que algunos que nos hemos dedicado toda nuestra vida no a intentar ser honestos sino a combatir la corrupción, tomáramos cartas", ha manifestado sobre su etapa como alcalde toledano.

Por todo ello, ha señalado que "este campo es mucho más que un campo" porque es la "restauración de emociones" ya que supone reconciliar a Toledo con la historia y "el orgullo de cuantos aprendieron y trabajaron en la Fábrica Nacional de Armas", haciéndolo "limpiamente". "Lo que podía haber sido un inmenso basurero político termina siendo una imagen extraordinaria donde los chicos de hoy cimienten el deporte sano", ha concluido.