Las balsas de agua en la autovía A-3 provocan la detención de varios vehículos en el término de La Almarcha

Punto exacto de las retenciones - EUROPA PRESS / DGT

CUENCA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las intensas precipitaciones de la tarde de este jueves han provocado la formación de diversas balsas de agua en la autovía A-3, provocando la detención de varios vehículos en la calzada a la altura del término municipal de La Almarcha, informa el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso se ha producido a las 21.32 horas y parte de los conductores afectados se han resguardado en una gasolinera próxima y en el casco urbano de La Almarcha.

Según informa el 112, no se han registrado heridos.