La Banda Sinfónica Provincial de Albacete cosecha "un éxito rotundo" en el Teatro Circo con 'Carmina Burana'

Banda Sinfónica de Albacete representando Carmina Burana en el Teatro Circo. - DIPUTACIÓN ALBACETE

ALBACETE 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Sinfónica Provincial de Albacete ha cosechado "un éxito rotundo" en el Teatro Circo de Albacete con 'Carmina Burana'. Cerca de 200 artistas, entre músicos, solistas y coros, han dado vida a una interpretación "impactante" bajo la dirección del maestro Cristóbal Soler.

Este estreno marca el primer paso de una iniciativa impulsada por la Diputación de Albacete, a través de su Servicio de Cultura, en colaboración con la Federación de Bandas de Música de Castilla-La Mancha, concebida como un programa de promoción del talento local y de fortalecimiento del tejido musical de toda la provincia.

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha destacado, antes del inicio del concierto la trascendencia de esta puesta en marcha. "Hoy arranca un proyecto del que nos sentimos profundamente orgullosos porque nace como homenaje a las bandas de música de nuestros pueblos, verdaderas bandas sonoras de la vida cotidiana de Albacete".

Cabañero ha definido la experiencia como "un lujo", al reunir "a una de las mejores batutas del panorama internacional, Cristóbal Soler", una formación compuesta por 76 músicos procedentes de agrupaciones de toda la provincia, el Coro Universitario Sant Yago de Valencia y un coro infantil formado por alumnos del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la Diputación y del Conservatorio Tomás de Torrejón y Velasco de la Junta de Comunidades.

Más allá del componente artístico, Cabañero ha calificado el proyecto como un reconocimiento estructural al patrimonio cultural provincial, dado que "nuestras bandas son "la mejor escuela de convivencia, un encuentro intergeneracional al que desde la Diputación queríamos rendirle homenaje", tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente ha cerrado con un agradecimiento "a todos y cada uno de los más de 200 componentes en el escenario del Teatro Circo, a la Federación de Bandas de Castilla-La Mancha y su delegación de Albacete, y al gran maestro Cristóbal Soler, que nos ofrece una masterclass no sólo para el público, sino para los músicos". "Larga vida a la cultura y larga vida a la música".

"UN DÍA HISTÓRICO"

Por su parte, el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Jorge Román Bustamante, ha calificado el acontecimiento como "un día histórico para las bandas de Albacete". Según ha explicado, la creación de la Banda Sinfónica Provincial "pone en valor el talento y la profesionalidad de los músicos amateur que integran las formaciones locales de toda la provincia".

Bustamante ha subrayado la relevancia del escenario elegido: "El Teatro Circo es un marco incomparable para este estreno, que representa el resultado de años de trabajo e ilusión por ver nacer este proyecto". También ha querido agradecer la colaboración institucional: "La Diputación y su equipo técnico de Cultura han sido fundamentales para hacerlo posible".

El maestro Cristóbal Soler, director artístico de la producción, ha ensalzado la dimensión de la iniciativa, tanto por su valor simbólico como por su calidad técnica. "Me siento muy feliz y emocionado, porque estamos ante un proyecto que pone en valor el talento joven de la provincia y que tiene una enorme proyección".

Soler ha detallado que la formación de la banda ha sido fruto de una rigurosa selección musical: "Se ha trabajado con cerca de 150 músicos para conformar esta primera generación, que será la base de un proyecto con continuidad y que representará la excelencia y el talento de Albacete".