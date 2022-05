Bares y restaurantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete celebran desde este lunes el Festival Pint of Science

Actividades en Toledo de Pint of Science. - PINT OF SCIENCE

TOLEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Pint of Science llega a Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete desde este lunes 9 al 11 de mayo, para ofrecer charlas "interesantes, divertidas e importantes" sobre las últimas investigaciones científicas, unas citas que se desarrollarán en diferentes bares y en un formato accesible al público.

Así, en Toledo este festival dará comienzo con unas charlas en torno al cuidado del cuerpo y la mente, que se desarrollarán el día 9 de mayo, a partir de las 20.00 horas en el establecimiento Buca Bar, ubicado en la calle Talavera de la Reina, según ha sido expuesto en la página web del festival.

En concreto, este encuentro contará con la charla 'Alcohol+vehículo, ¿Bueno para la salud?', a cargo de Arantxa Gómez, de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde donde también vendrá Luis Alegre, quien ofrecerá la charla 'Superabuelos: sofás, pesas y vatios de potencia'. Otro de los temas a tratar será el 'Ejercicio y neurobiología: tu cerebro activo', de la mano de Cristina Pintado, también de la UCLM.

El día siguiente el protagonista de las citas será el Restaurante Recaredo, que acogerá a partir de las 20.00 hora la charla 'Nubes sin cielo, corpus sin fiesta, palabras sin letras' de Gema Alcaraz, de la UCLM, quien hablará sobre la lingüística en la Inteligencia Artificial. Del mismo modo tendrá lugar la charla 'Pero, ¿por qué no hablo inglés?' de Aránzazu Bernardo, quien resolverá cuestiones sobre por qué muchas personas no hablan inglés después de tantos años estudiando el idioma.

El cuidado del ecosistema, la contaminación y la pandemia no han pasado de largo en este festival, por ello, el miércoles, 11 de mayo, la terraza Azotea de Carlos V acogerá desde las 20.00 horas las charlas 'Aire: nitrógeno, oxígeno y contaminación... sin forma definida' de Ana María Rodríguez y 'Covid is in the air' de María Rodríguez, ambas ponentes de la UCLM.

Por su parte, Albacete celebrará este festival este lunes con las charlas 'Blockchain: ¿una moneda o un gato?' de Carmen Carrión, quien tratará el tema de los Bitcoin; y '¿Se puede hacer mejor?' a cargo de Francisco Parreño, quien tratará de explicar la investigación operativa o, como también es conocida, la "ciencia de lo mejor".

El martes tendrán lugar los encuentros 'Tu casa, ¿para qué?, ¿para quién?', a cargo de Isabel Pardo y 'What and Why' Psicología Ambiental', de la mano de Pablo Olivos, mientras que el miércoles será el turno de Tomás Segura con la charla 'El cerebro: ese maravilloso saco de sopas y chispas' y de Silvia Llorens con 'Un antropólogo, un imunogenetista, un hematólogo y...'. Todos estos encuentros se celebrarán en el St. Patricks Albacete a partir de las 20.00 horas.

PINT OF SCIENCE EN CIUDAD REAL

En Ciudad Real, la celebración se ubicará en el Bar Living Room, que contará este lunes con las ponencias 'Who wants to live forever?', por parte de José Maluen Pérez, quien llegará desde el Hospital General Universitario de Ciudad Real para tratar la inmortalidad. 'Superpoderes en la naturaleza', a cargo de Viviana J. Gonzalez, será otra de las charlas que constituirán esta cita, junto a '¿Por qué nos engañan tan fácilmente?. Mentiras estadísticas y otras trapacerías' de José Ramón Muñoz, en representación de la Unidad de Investigación Traslacional del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Al día siguiente, el complejo hostelero acogerá las ponencias 'Mujeres Ingeniosas: la Ingeniería en Femenino', de la mano de Gloria Patricia Rodríguez; 'Desde el dar de fumar al "prohibido pasar"' de Jorge Sereno y '¡¡Basura funcional!!', una charla sobre la contaminación en la industria alimentaria que correrá a cargo de Maria Elena Alañón, de la UCLM.

Finalmente, el local cerrará este festival este miércoles, 11 de mayo, con los encuentros '¡En tierra hostil! La movilidad en nuestras ciudades "inteligentes"', a cargo de Amparo Moyano; 'Negacionistas del deseo sexual', de la mano de la psicóloga Blanca Torres, quien tratará los miedos y el deseo sexual; y 'La ciencia de la inmunología con pinzas de tender', de la mano de Alfredo Corell, que llegará desde la Universidad de Valladolid.

Pint of Science también ocupará su lugar en Cuenca con la charla 'Fotos y Fakes: usos y abusos de la foto digital' de la profesora e investigadora de la UCLM, Nieves Limón, que se celebrará este lunes en el Bar Cafetería Escuela Politécnica.

Asimismo, este martes, en el Bar Churrería Tío Santos de Cuenca, se llevará a cabo la ponencia 'El saco de los milagros', a cargo de la profesora e investigadora de la UCLM, Leticia Martínez, quien tratará de explicar el comportamiento de los fenómenos físicos en los que participan las ondas y desterrar mitos sobre ello.

SOBRE EL FESTIVAL

En 2012, Michael Motskin y Praveen Paul, dos investigadores del Imperial College de Londres, pusieron en marcha y organizaron un evento llamado 'Meet the Researchers' --'Conoce a los investigadores'--, que reunió a personas afectadas por parkinson, alzheimer, enfermedades de la neurona motora y esclerosis múltiple en sus laboratorios para mostrarles el tipo de investigación que estaban llevando a cabo.

Esto fue algo inspirador para visitantes e investigadores y pensaron que si la gente quiere entrar en los laboratorios para conocer a los científicos, también podían llevar a los investigadores donde se encuentra la gente, lo que dio lugar al Pint of Science.

En mayo de 2013 se celebró el primer festival Pint of Science, que contó con algunos de los nombres más importantes en sus campos para explicar su trabajo innovador a los amantes de la ciencia y la cerveza, un encuentro que según sus organizadores "fue un éxito".