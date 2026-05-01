El barrio del Larache de Ciudad Real celebra su día grande con migas y gachas en honor a San José Obrero - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 1 May. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Fuensanta Larache de Ciudad Real ha conmemorado este jueves la festividad de su patrón, San José Obrero, con una jornada de convivencia que ha reunido a numerosos vecinos y asistentes en torno a algunas de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

La celebración ha comenzado con una función religiosa en honor al patrón y ha continuado con un almuerzo popular en el que se han repartido migas y gachas para todos los presentes, en un ambiente festivo y de hermandad, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde, Francisco Cañizares, junto a la concejal de Turismo, Cristina Galán, y otros miembros de la corporación municipal, han querido acompañar a los vecinos en esta cita tan señalada para el barrio.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Fuensanta Larache, Juan Carlos García Peco, ha destacado la ilusión con la que se vive esta jornada y ha señalado que "la gente tenía ganas de fiesta en el barrio". "Como veis, está todo el barrio plagado de gente y la verdad es que estamos muy contentos", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que se ha preparado un amplio programa de actividades para todo el fin de semana con la colaboración del Ayuntamiento.

Entre las propuestas destacan una concentración de motos, un pasacalles de caballos y numerosas citas festivas y gastronómicas. "Todos los días hay un montón de actividades y, sobre todo, todo va ligado a la gastronomía, con degustaciones, con paellas y muchas propuestas más. Aquí comer y beber es nuestra principal seña de identidad y a la gente le encanta", ha señalado.

Los actos continuarán esta noche con uno de los momentos más emotivos de las celebraciones: la procesión de San José Obrero por las calles del barrio, poniendo así el broche de oro al día grande de unas fiestas profundamente vinculadas a la identidad y tradición en el Larache.