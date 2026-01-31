Bebe y Chambao actuarán el 8 de septiembre en la Feria de Albacete

Cartel del concierto de Bebe y Chambao en Albacete. - TERRITORIO MUSICAL

ALBACETE 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cantantes Bebe y Chambao actuarán el 8 de septiembre en la Caseta de los Jardinillos de Albacete dentro de la Feria de la ciudad, con la madrileña Aldhara como artista invitada.

Bebe llega a Albacete dentro de su gira para celebrar los veinte años del disco 'Pafuera telarañas'. Una gira internacional, con unas pocas fechas seleccionadas, que incluirán la visita de la artista a México, Argentina, Chile, Uruguay, Estados Unidos y Puerto Rico.

'Pafuera telarañas' fue el disco debut de Bebe producido por Carlos Jean y es uno de los discos más icónicos de la artista y el que la catapultó con sus temas a su primera gira internacional por América y Europa.

De su lado, Chambao, la icónica banda liderada por La Mari, regresa a Albacete dentro de su gira de 25 aniversario con la que sube al escenario un sonido que respira raíces y a la vez explora nuevos horizontes. Su propuesta es un viaje donde el flamenco se encuentra con sonidos del Mediterráneo y del mundo.

Chambao transforma el folclore andaluz en un lenguaje universal, vivo y en constante evolución. Una propuesta que aúna raíces, mestizaje y libertad en cada acorde, ha informado la organización en un comunicado.

Por su lado, Aldhara nació en América, pero se crió en Madrid y ese background la ha nutrido con un repertorio variado de influencias que inspiran su trabajo, donde hay ritmos latinos, sonidos españoles y electrónica.