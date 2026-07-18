Belarra llama a levantar una izquierda "valiente" para frenar el avance territorial de la extrema derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ofrece declaraciones a los medios en la visita al Festival Internacional de Teatro Clásico, a 18 de julio de 2026, en Almagro, Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). El Festival Internacional de Teatro Cl - Eusebio García del Castillo - Europa Press

ALMAGRO (CIUDAD REAL), 18 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado este sábado a construir candidaturas de izquierda "fuertes" y "amplias" que permitan frenar la expansión territorial de la derecha y la extrema derecha, que, según ha advertido, no está por llegar, sino que "ya ha venido" y gobierna la vida de millones de personas.

A preguntas de los periodistas durante una visita este sábado al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Belarra ha defendido la necesidad de articular candidaturas capaces de "darle la vuelta" al avance del proyecto de la derecha en comunidades autónomas y municipios.

"Tenemos que ser capaces desde la izquierda de construir las candidaturas más fuertes, más amplias, que nos permitan darle la vuelta a esa extensión del proyecto de la derecha a nivel autonómico y municipal", ha manifestado.

Belarra ha mostrado su preocupación por que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros integrantes del Ejecutivo alerten de que "viene la derecha".

"La derecha ya ha venido", ha respondido la dirigente de Podemos, quien ha señalado que ésta gobierna actualmente "la vida de millones de personas" desde comunidades autónomas y miles de municipios.

Frente a esta situación, ha reclamado levantar una alternativa que permita avanzar en derechos y que, en su opinión, el PSOE "ya ha demostrado que no es capaz de poner en marcha".

Belarra ha asegurado que Podemos está trabajando en un "proyecto de izquierdas valiente" que consiga ampliar derechos y "pararle los pies" a la derecha.

LEY DE AMNISTÍA

La dirigente de Podemos también se ha pronunciado sobre la Ley de Amnistía, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya concluido esta semana que el Derecho comunitario no se opone a la norma española para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

Belarra ha acusado al PP de seguir resistiéndose a la aplicación de la ley pese al pronunciamiento de la justicia europea.

"En este país los parlamentos hacen las leyes y los jueces están para aplicar las leyes que hacen los parlamentos, y deben hacerlo en toda su extensión, más con el aval de la justicia europea, como hemos visto esta semana", ha concluido.