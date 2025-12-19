El Belén Viviente de Galápagos alcanza su XX aniversario con su nueva edición el próximo 27 de diciembre

Presentación del Belén Viviente de Galápagos en su XX aniversario. - JCCM

GUADALAJARA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Economía, Empresas y Empleo, Susana Blas, ha invitado hoy a ciudadanía a que visiten y disfruten del Belén Viviente de Galápagos que tendrá lugar el próximo 27 de diciembre y que este año celebra su XX aniversario.

La delegada ha recordado que este evento fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional por el Gobierno regional en el año 2022, "un reconocimiento que supone una garantía de calidad en una iniciativa de este tipo, incrementa el interés turístico de la misma, y reconoce el valor de una manifestación cultural y popular que ya forma parte de las tradiciones de la provincia", según ha trasladado la Junta en nota de prensa.

En la actualidad la provincia de Guadalajara cuenta con 26 Fiestas de Interés Turístico Regional y dos más de Interés Turístico Nacional, lo que, a juicio de la delegada "da muestra del rico patrimonio de eventos culturales y tradicionales que atesoramos en Guadalajara".

Este viernes ha tenido lugar la presentación de esta XX edición que, según han anunciado sus organizadores, contará con algunas novedades.

En este sentido, la directora artística, Rosalía Díaz, ha explicado que la representación cuenta con 13 escenas, algunas de ellas bíblicas y otras de la vida cotidiana, con algunos guiones nuevos en esta edición, que también ofrecerá alguna sorpresa para los visitantes y diversos cambios en el vestuario.

Las representaciones que se llevan a cabo en las calles y patios del municipio, comenzarán a las 17.00 horas con una primera visita para personas con discapacidad.

A partir de ahí, los pases se van realizando de forma continuada reiniciándose cada diez minutos, con una duración aproximada de una hora, hasta que pueden disfrutar del Belén todas las personas que hayan adquirido una entrada.

En este punto, el presidente de la Asociación Cultural 'Belén Viviente de Galápagos', Rubén Contera, ha anunciado que las entradas se podrán adquirir a partir del domingo 21 de diciembre, a las 21,00 horas, en belenvivientegalapagos.es o ese mismo día en el propio municipio.

La delegada ha felicitado a las 150 personas que trabajan en la puesta en marcha de esta iniciativa, tanto en elaboración de vestuario, con variaciones cada año, en la escenografía o en la puesta en escena, entre otros muchos trabajos.

El alcalde de Galápagos, Guillermo Rodríguez, ha agradecido al Gobierno regional su apoyo para hacer realidad este evento, que atrae cada año a mayor número de visitantes por lo que en el municipio se habilitan zonas de aparcamiento y se pone en marcha un plan de seguridad.

Asimismo, la directora artística ha recordado que la espera de las sesiones se realiza en un silo con climatización, bebidas y caldos calientes y mercado de dulces caseros.

El pasado año fueron más de 3.000 personas las que visitaron el Belén y este año desde la organización esperan superar dicha cifra.

La delegada de Economía, Empresas y Empleo ha recordado a quienes ya han visitado este evento en anteriores ediciones que cada año se incluyen novedades atractivas y que "merece la pena volver a Galápagos para disfrutar de esta fiesta".