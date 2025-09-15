Bellido conmemora el Día de la Democracia pidiendo "respeto al adversario, a las minorías y a los derechos humanos"

TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado "respeto al adversario y a las minorías" y una práctica de la democracia vinculada a los derechos humanos, en un vídeo institucional con motivo del Día Internacional de la Democracia, que Naciones Unidas celebra hoy lunes 15 de septiembre.

Según informa el Parlamento regional, Bellido ha prevenido contra algunos de los "desafíos" que enfrentan las democracias actuales, como el "autoritarismo, la desinformación y el maltrato de los derechos humanos".

"Estamos en un momento en que afrontamos el desafío de detener una ola de autoritarismo que asola al mundo", ha alertado, a la vez que ha recordado que "la democracia son formas, respeto al adversario, pluralidad y oferta suficiente de formaciones políticas para poder elegir, pero también derechos humanos: no se puede entender la democracia sin los derechos humanos ni los derechos humanos sin democracia".

Así, el presidente del Parlamento Autonómico ha explicado que "por supuesto" la democracia consiste en ejercer el derecho a voto para la elección de los representantes por parte de la ciudadanía, pero ha insistido en que para ello "es fundamental preservar el derecho a una información veraz y hoy, desgraciadamente, está seriamente amenazado por los bulos, las mentiras y las campañas difamatorias que se lanzan desde algunos sectores".

Bellido ha mostrado su compromiso con una práctica democrática "vinculada a los derechos humanos, a los derechos inherentes a cada persona que vive en nuestra sociedad y que tienen que ser respetados, empezando por la igualdad de todos y de todas" y ha confiado en que un día como hoy, en que la ONU reclama una reflexión al conjunto de la sociedad, "sirva como inspiración para que los individuos que formamos parte de la colectividad apostemos por el respeto hacia todos los demás, particularmente hacia las minorías".

En este mensaje en vídeo, el presidente de la institución regional ha subrayado su intención de seguir trabajando "incidiendo en que se cumplan los parámetros mínimos de respeto al adversario y, por supuesto, de mejora de los servicios públicos, que son la prestación de los derechos elementales que tiene la ciudadanía".