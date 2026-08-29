Bellido, sobre la crisis de Ceuta, lamenta que "haya intereses concretos para que la población se sienta atemorizada"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha participado este sábado en la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo. - CORTES

GUADALAJARA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, sobre la crisis migratoria de Ceuta y los episodios de violencia de los últimos días, ha lamentado que "haya intereses concretos para que la población se sienta atemorizada".

Bellido ha participado este sábado en la XXX Fiesta Ganchera del Alto Tajo, donde ha recordado que el escritor y pensador José Luis Sampedro retrató este oficio en su novela 'El río que nos lleva' y quedó vinculado a esta comarca a través de sucesivas presencias en sus pueblos y esta fiesta.

Esta referencia le ha servido para reivindicar su faceta humanista y sus "enseñanzas", entre ellas la advertencia de que "hay poderes que se preocupan por fabricar y propagar miedo para que la sociedad no pueda ser del todo libre".

Según informan las Cortes, Bellido ha aplicado esta reflexión a la crisis humanitaria que vive Ceuta este verano y los episodios de violencia de los últimos días.

"Estamos viendo que hay intereses concretos para que la población se sienta atemorizada", ha censurado, a la vez que ha reivindicado "libertad, evidentemente con control, porque la seguridad es un presupuesto básico para la libertad".