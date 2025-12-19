Bellido no contempla el rechazo a reforma de Estatuto C-LM: "Quien quiera bajarse tendrá que dar muchas explicaciones"

Archivo - Presentación de la reforma del Estatuto de C-LM en el Congreso. - CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA - Archivo

TOLEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha asegurado este viernes que no contempla "que ningún partido político de los que ha participado" rechace la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma, actualmente en el Congreso, y ha avisado de que "quien quiera bajarse de este proyecto tendrá que dar muchas explicaciones".

A preguntas de los medios por este asunto, durante la rueda de prensa para hacer balance del periodo del cuarto y quinto periodo de sesiones en el Parlamento, Bellido ha confesado que "sería tremendamente decepcionante" que ese rechazo se produjera, aunque ha agregado que es algo que no se contempla.

Respecto a la afección que un adelanto electoral en el país podría provocar a la tramitación de la reforma castellanomanchega, ha aclarado que eso llevaría a que la nueva composición del Congreso tendría que coger el texto "en el estado en el que está" y "no sufriría la devolución a las Cortes de Castilla-La Mancha".

"Otra cosa es que las Cortes de Castilla-La Mancha quisieran retirarlo", ha indicado, subrayando que "en principio, si está ya en tramitación en la Comisión Constitución --del Congreso--, como es el caso, no queda suspendido, sencillamente se aplaza, pero no sufriría un decaimiento".

Tras la prórroga del plazo de enmiendas solicitado por el PP en el Congreso --que ya ha designado a sus ponentes, ha adelantado, y serán representantes de Castilla-La Mancha, como en el caso del PSOE--, Bellido ha señalado que los 'populares' han comprometido "más o menos" la no petición de nuevas prórrogas, por lo que si la Comisión Constitucional se reúne en enero "podríamos estar en la primavera del año que viene aprobando en el pleno" la reforma estatutaria.

En este punto, ha destacado el compromiso expresado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que no habrá retraso "desde la Comisión hasta el pleno", por lo que "en el primer semestre quedará aprobado". "Mi ilusión es que sea más bien en abril y no en junio", ha confesado Bellido al respecto.

NUEVO REGLAMENTO

Preguntado por la modificación del nuevo Reglamento de la Cámara --a través de una Proposición de Ley conjunta de PSOE y PP-- y cuya aprobación quedó supeditada a la del Estatuto de Autonomía, ha detallado que se está hablando de cuestiones como la sesión de control al Gobierno y la obligación del presidente del Ejecutivo regional de comparecer un número de veces determinado durante cada periodo de sesiones para ser sometido a las preguntas directas de los diputados, así como "ajustes técnicos" asesorados por el letrado mayor de la Cámara.

El presidente de las Cortes ha reconocido que a pesar de que había ya un documento elaborado, el hecho de haberse aplazado hasta la aprobación del Estatuto, va a permitir tener más tiempo para incorporar otras cosas. De hecho, ha avanzado que "en los próximos meses" va a haber reuniones de PSOE y PP --de las que él como presidente se va a inhibir-- para abordar este texto.