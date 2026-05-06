Bellido reclama unidad en Castilla-La Mancha para defender el agua: "Si agachamos la cabeza solo podemos perder"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido - CORTES C-LM

GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha reclamado este miércoles unidad en la comunidad autónoma para defender los recursos hídricos de la región. "Si agachamos la cabeza solo podemos perder".

Bellido ha hecho esta reflexión durante su participación en la inauguración del Parque de Bomberos de Sacedón, que ha puesto en marcha la Diputación de Guadalajara para dar servicio a 45 municipios y unos 15.000 habitantes.

Desde la cabecera del Tajo, Bellido ha reclamado al Gobierno de España que "ponga en marcha definitivamente" las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura y ha pedido un esfuerzo conjunto de todos los agentes involucrados en la defensa de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha.

"Si agachamos la cabeza solo podemos perder, es fundamental que estemos todos los partidos, ciudadanos y municipios unidos para defender el agua", ha enfatizado el presidente del Parlamento.