Benavent: "Paco de Lucía fue un valiente al mezclar el flamenco con el jazz"

Carles Benavent, que da un concierto este sábado en Azuqueca de Henares, se subió al escenario hace 39 años con su bajo eléctrico y comenzó a tocar junto a Paco de Lucía descubriendo así el jazz fusión, un estilo que le acompañaría durante gran parte de su carrera profesional. "El jazz es muy abierto. Es un ejemplo de lo fácil que es estar en contacto con otras culturas. Es parte de la evolución", dice este artista que cree que Paco de Lucía fue "un valiente" al incorporar nuevos instrumentos al flamenco.

En su opinión, este compositor siempre rindió homenaje a este estilo musical desde "el rigor y el respeto". Con doce años una guitarra cayó en las manos de Benavent quien desde entonces no ha sido capaz de separarse de la música. Poco después tocó por primera vez un bajo eléctrico.

Aprendió por su cuenta ya que por aquel entonces "no había clases" en el Conservatorio de este instrumento, así que no tuvo más remedio que estudiar contrabajo y aprender por su cuenta. "Me vino bien este tipo de aprendizaje. La teoría que aprendía la trasladaba al bajo, lo cual fue una gran ventaja cuando me senté al lado de Paco".

En la actualidad tiene varios proyectos en marcha; proyectos que le permiten seguir disfrutando de la música.

CARLES BENAVENT EN LA CASA DE LA CULTURA DE AZUQUECA

Carles Benavent estará actuando este sábado 16 de febrero en la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares dentro de la tercera entrega del XVIII Mes del Jazz, que organiza el Ayuntamiento de esta localidad.

El concierto empezará a las 21.00 de la noche y en él, rendirán homenaje a gente que de algún modo ha marcado sus vidas. Las entradas tienen un coste de 8,15 euros con la Tarjeta Ciudadana y de 9,85 euros para el resto de los espectadores.

Para Benavent "cualquier composición es el destino de algo" y, este sábado, este destino se va a ver reflejado en las obras que este artista va a tocar junto a Roger Má que estará al piano y teclados, y Toni Pagès, al mando de la percusión.

"Nunca he tocado en este ciclo, aunque me hace ilusión tocar en Guadalajara", admite este artista quien cree haber tocado en la provincia junto a Paco de Lucía. En 1980, entro en el grupo de Paco de Lucía al que estuvo ligado durante más de 20 años.

Junto a él recorrió Europa, América y Japón compartiendo escenarios con músicos como Jorge Pardo, Rubem Dantas, Camarón de la Isla o Ramón de Algeciras, entre otros. Durante esa etapa se ganó el mote de "el de la guitarra china".

Por aquel entonces, comenta entre risas, había mucha gente que no sabía que era un bajo y que no veía factible la fusión del flamenco con otros tipos de música. "Para muchos éramos intrusos del flamenco", señala Benavent.

Sin embargo, en la actualidad "todo parece más sencillo" y pone como ejemplo de ello el caso de Rosalía, la joven catalana que ha revolucionado el flamenco. Carles Benavent cree que este tipo de mezclas "han existido desde siempre". "Lola Flores hacía rap, es decir, recitaba al son de las distintas bulerías.

Lo que ocurre ahora es que gracias a los medios de comunicación e Internet es mucho más fácil triunfar en todo el mundo y que alguien te escuche".

Aún así, este hecho también tiene para él sus obstáculos como que haya más competencia. "Hace unos años era posible seguir a varios artistas y estar al tanto de sus novedades. Ahora mismo, es muy complicado estar al tanto de todo lo que sale", apunta este artista.