Bienestar Social aumenta su flota con 24 nuevos vehículos para las zonas de servicios sociales de Atención Primaria

TOLEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha aumentado su flota con 24 nuevos vehículos híbridos destinados al uso de personal dependiente del departamento de Bárbara García Torijano para las zonas de servicios sociales de Atención Primaria de la región.

Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la entrega de estos vehículos que ha tenido lugar en el Archivo Regional de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo.

En declaraciones a los medios, la consejera ha declarado que es una entrega "muy deseada y esperada" por los profesionales, ya que se trata de "la principal herramienta que tienen para poder trasladarse entre los distintos municipios de la región".

"Sabemos que tenemos una región muy amplia y que queremos llegar con los servicios sociales a cada rincón y por tanto el ir cambiando la flota cada año en un número de vehículos considerable es importante para mejorar las condiciones laborales de todos estos profesionales", ha argumentado la responsable de Bienestar Social.

García Torijano ha detallado que hoy se entregan 24 vehículos híbridos, que responden a un presupuesto de 600.000 euros. Unos coches que vienen a sumarse a todos los vehículos que se han ido restaurando en estos 10 años que, según ha estimado, han sido 144 vehículos en total, "casi el 50% de la flota de la Consejería de Bienestar Social de vehículos del parque móvil".

Todo esto, según ha apuntado la consejera, supone "una renovación importante" en la que su departamento va a seguir trabajando para que "podamos garantizar esa seguridad a nuestros profesionales y puedan trasladarse a los distintos municipios a poder dar los servicios que los servicios sociales de atención primaria dan en la región".

Estos vehículos irán destinados para los técnicos de menores, también para los trabajadores sociales de las zonas del Programa Regional de Acción Social (PRAS) y las los trabajadores que pertenecen a inspección o valoración, que tienen que también moverse por Castilla-La Mancha para poder realizar su trabajo y atender a la ciudadanía de la Comunidad Autónoma, ha especificado Torijano.

Unos vehículos que no solamente responden a la seguridad y al cuidado de los profesionales "con unos vehículos nuevos, modernos y sin kilometrajes a sus espaldas", sino también responden a la Agenda 2030 y a la estrategia de transición ecológica del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha zanjado la consejera de Bienestar Social.