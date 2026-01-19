Bienestar Social pide abordar el caso del colegio de Toledo "con cautela" y recuerda que se trata de menores

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, atiende a los medios en su visita la sede de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer, Parkinson y otras demencias. - JCCM

GUADALAJARA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha apelado a la "profesionalidad" de los equipos docentes, psicólogos y orientadores de la región para abordar "con la cautela necesaria" lo ocurrido en el CEIP Gregorio Marañón en Toledo, donde algunas familias han decidido no llevar a sus hijos al centro por la conducta de violencia de un alumno.

Desde Guadalajara, y preguntada al respecto, la consejera ha recordado que se trata de menores, cuyos comportamientos son "corregibles", y que deben garantizarse tanto la protección de las víctimas como el derecho del alumnado implicado a recibir apoyo y una segunda oportunidad.

Asimismo, ha recordado que la competencia directa en los centros educativos corresponde a la Consejería de Educación, aunque ha subrayado su departamento actúa de forma coordinada en este tipo de casos a través de protocolos de prevención y protección de menores.

En este contexto, ha destacado el programa 'Tú Cuentas', un recurso autonómico de atención y prevención dirigido a niños, niñas y adolescentes, así como a docentes y familiares, que dispone del teléfono gratuito y anónimo para comunicar situaciones de riesgo, vulnerabilidad, acoso o conflictos de convivencia.

Según ha explicado, las llamadas a este servicio activan un dispositivo de intervención coordinada con servicios sociales, cuerpos policiales y los propios centros educativos, con el objetivo de dar una respuesta integral y rápida a cada caso.