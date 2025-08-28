Bodegas Símbolo supera los 70 años poniendo en valor el trabajo cooperativo en el sector vitivinícola de C-LM

CAMPO DE CRIPTANA (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

La Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha Nuestra Señora de Criptana, conocida por su nombre comercial, Bodegas Símbolo, ha alcanzado los 71 años de historia en el sector vitivinícola. Un camino marcado por los valores cooperativos que han protagonizado sus más de siete décadas de existencia llenas de reconocimientos.

La presidenta de Bodegas Símbolo, María José Pérez, ha destacado, en una entrevista concedida a Europa Press, el peso del modelo cooperativo que "no solamente sigue perdurando, sino que se ha sabido profesionalizar estupendamente".

"Las cooperativas antiguamente se veían como empresas un poco denostadas, con poca, quizá, trayectoria a futuro", ha señalado Pérez, confrontando que la realidad muestra "todo lo contrario".

"Las cooperativas están demostrando que son la empresa fundamental y principal de muchos municipios que están durando a lo largo del tiempo y que además están siendo grandes empresas que facturan millones", ha defendido Pérez en este sentido.

Una defensa del éxito que ejemplifica con Bodegas Símbolo que, desde su nacimiento, "hace 71 años ya, de la mano de 57 viticultores", ha logrado un enorme crecimiento "de la mano de estar unidos".

En este sentido, ha apuntado que en la pasada campaña, la cooperativa "alcanzó la cantidad de 36 millones de kilos de uva". "Para nosotros ha sido el récord desde que existimos, desde 1954, lo que viene también a demostrarnos que vamos en la buena línea", ha apuntado Pérez.

Además, ha señalado que la constate diversificación de actividades, que ha llevado a la cooperativa más allá del sector vitivinícola, "aunque es su actividad principal". Así, ha puesto en valor que, en la actualidad ha ampliado su actividad a frutos secos o cereales. "Incluso implementamos una gasolinera también en pro de dar ese servicio de gasóleo, de carburantes y también un almacén para dar, almacén de fitosanitarios, de abono, para de alguna manera cerrar el círculo y cubrir todas las necesidades que tienen nuestros socios".

Junto a los datos de producción y comercialización, la presidenta de Bodegas Símbolo ha defendido el "valor social" de la sociedad. "La cooperativa está formada por socios, por personas, por familias. En la actualidad, Bodega Símbolo está formada por 400 socios y no son 400 socios, son 400 familias", ha defendido en este sentido.

UN FUTURO MARCADO POR LA UNIÓN

Preguntada por los proyectos de futuro, Pérez ha apuntado como uno de los objetivos más claros, ampliar y fortalecer la unidad de la cooperativa. "Cuanto más grandes seamos, cuanto más estemos unidos, mejor", ha apuntado Pérez.

Una unidad que va más allá de la propia Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha Nuestra Señora de Criptana, con la participación de la misma en Grupo de Coop, "el mayor grupo cooperativo de España".

"Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta entidad que nos está dando sostenibilidad y además nos da la garantía y también nos viene a reforzar la idea de que la unión hace la fuerza", ha señalado la presidenta de Bodegas Símbolo.

En este sentido, Pérez ha señalado que gracias al trabajo conjunto de varias cooperativas en el Grupo Coop, se ha podido "construir una embotelladora a gran escala en la que se embotella un millón de botellas al mes".

En la misma línea, Pérez ha apuntado a la intención de mantener "las orejas bien abiertas" para cubrir las "necesidades de nuestros socios".

Así, el pasado 13 de junio, la cooperativa abordó un nuevo proyecto "intercooperativo con otra cooperativa del grupo para unir fuerzas, para disminuir gastos, que al final es lo que se pretende, y poder dar liquidaciones mejores a nuestros socios y que esos niveles de renta de nuestras familias se vean aumentados". En la misma línea, ha avanzado que se encuentran estudiando "comunidades energéticas" de cara a la posibilidad de impulsar un proyecto energético propio en un futuro.

En definitiva, la posibilidad de "diversificar actividades" para "cubrir varios aspectos que hace años eran impensables, pero que ahora lo que vienen es a dar vida a la cooperativa y al pueblo".