Bolaños remarca que la ausencia de Begoña Gómez a la comparecencia con el juez Peinado fue de acuerdo a la ley procesal

ALBACETE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, José Manuel Bolaños, ha comentado este lunes en Albacete durante la rueda de prensa previa al acto de inauguración del año fiscal de Castilla-La Mancha que la ausencia de Begoña Gómez a la comparecencia que tenía con el juez Peinado este pasado sábado fue "absolutamente conforme a lo que establece la ley procesal", ya que la realizó a través de su abogado.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ya argumentó a la salida de la cita con el magistrado que la incomparecencia de la investigada, acusada de un presunto delito de malversación, "no es ninguna irregularidad" debido a que "no se le pretendía tomar declaración ni realizar ningún tipo de diligencia".

A la citación tampoco acudieron el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ni la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, los otros dos investigados en el caso, personándose en su lugar también sus abogados.

El juez iba a informar a los investigados de que, en caso de que hubiese juicio, sería un jurado popular quien decidirá si han cometido un delito de malversación, tal y como Peinado había anunciado días atrás.

La comparecencia, que reunió a medio centenar de manifestantes para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez en la entrada del acceso a los Juzgados, concluyó tras una hora y media con la petición por parte de las acusaciones de que la mujer del presidente sea llevada a juicio, mientras que la Fiscalía y el abogado de Gómez solicitaron la nulidad del proceso y el sobreseimiento de las actuaciones.