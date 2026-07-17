El Boletín de las Cortes de C-LM publica la convocatoria de cinco ayudas para investigación para postgraduados

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TOLEDO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El último Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria de cinco ayudas para investigación derivadas de uno de los dos convenios de colaboración que el Parlamento autonómico mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Se trata de una beca más que en la convocatoria del año pasado, que a su vez sumó una más que el anterior.

La Comisión de Seguimiento de dicho convenio, orientado a asuntos bibliográficos, ha decidido convocar estas ayudas para investigación con una duración de dos años y una dotación de 3.000 euros anuales. El plazo para formalizar las solicitudes se prolonga hasta el próximo 30 de septiembre y pueden optar a ellas titulados universitarios, preferentemente en áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, según ha informado el Parlamento regional en nota de prensa.

El tema objeto de estudio estará relacionado, entre otros, con el Derecho Constitucional, Autonómico o Parlamentario, Historia, Política, Sociología, Economía o Periodismo de Castilla-La Mancha.

Las bases completas y los anexos, entre ellos el escrito para formalizar la solicitud, pueden consultarse 'online' en la página 25 del boletín en formato pdf: www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin1... Será más tarde la Comisión la que determine la idoneidad de los proyectos de investigación en base a criterios como interés, actualidad o innovación.